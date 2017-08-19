Российские холодильники: могут ли они конкурировать с импортными и стоит ли их покупать?

Полина Стрижак, 

Современные холодильники — это больше, чем ящик с компрессором. По крайней мере, популярные модели заграничных производителей. Мы изучили модели российских компаний и выяснили, используются ли в них современные технологии и на что может расчитывать покупатель.

Кто они — российские производители холодильников? 

С советских времен в России выжили всего четыре предприятия, производящих бытовые холодильники: завод Pozis в Татарстане, Красноярский завод холодильников «Бирюса», саратовское «СЭПО-ЗЭМ» с недорогими холодильниками «Саратов» и компания «Орские заводы», выпускающая холодильники «Орск». Все они модернизированы — кто лучше, кто хуже, все используют импортные компоненты и оборудование.

«ОРСК» 448-1-01
«ОРСК» 448-1-01

No Frost

Системе No Frost (автоматическое размораживание холодильной и/или морозильной камеры) уже более двадцати лет, но в отечественных холодильниках полный No Frost (и холодильной и морозильной камер) можно встретить только в моделях Pozis. Цены стартуют от 19 тысяч рублей (Pozis RK FNF-170).

Холодильные камеры в большинстве российских двухкамерных моделей имеют капельную систему оттаивания: компрессор периодически останавливается, задняя стенка холодильной камеры нагревается, едва намечающийся иней тает, а вода стекает в специальное отверстие внизу камеры, после чего по шлангу попадает в ёмкость на внешней стороне задней стенки холодильника, откуда просто-напросто испаряется. В принципе, это нормальная современная система, позволяющая экономить место в камере (блок No Frost всегда крадет полезное пространство), не заветривающая продукты (нет вентилятора), поддерживающая хороший уровень влажности. Ее слабое место в том, что сливное отверстие может засориться, надо за этим следить.

Полностью автоматическое оттаивание обеих камер: Pozis
Полностью автоматическое оттаивание обеих камер: Pozis

Класс энергоэффективности A+ и выше

В странах Европейского Союза уже несколько лет запрещена продажа холодильников с классом энергоэффективности ниже, чем А+, поэтому его удобно взять в качестве ориентира. В России тарифы на электроэнергию значительно ниже, чем в Европе, и, это, безусловно, объясняет, что холодильников российского производства с классом энергоэффективности выше, чем А, немного: только в ассортименте Pozis можно найти модели класса А+.

При этом на сайтах производителей читаем: «высокий класс энергоэффективности А». С одной стороны, низким его не назовешь, с другой, сейчас можно купить двухкамерный холодильник А+++ по цене от 25 тысяч рублей, а это — экономия в несколько тысяч рублей в течение срока эксплуатации прибора и, безусловно, меньший вред окружающей среде.

У «Бирюсы» примерно половина моделей имеют класс энергоэффективности А, и половина — В. Кстати, если вы думаете, что В — это такие «твердые середнячки» и таких среди отечественных моделей большинство, то вынуждены разочаровать: по одной у «Орска» и «Саратова» («Орск 257» и «Саратов 264»). Цена моделей с низкими классами энергоэффективности — практически такая же, как на моделей класса А, и ясно, что покупать их потребителей заставляет элементарная неосведомленность в этом вопросе. Ну, а раз кто-то их покупает, то будут делать их и дальше.

Электронное управление

Сюда относится, прежде всего, точная настройка температуры и информирование пользователя о текущих показателях и о поломках и проблемах. Кроме того, это часы, функции суперзамораживания или суперохлаждения (есть только в паре моделей «Бирюса»), полезные режимы. Что ж, модели с дисплеями и настройками у нас делают, но выглядят они иной раз странно — как в фильме «Гостья из будущего», когда их придумывали и воплощали художники, не представляющие себе технику двадцать первого века. 

Дисплей сенсорный. «Бирюса»
Дисплей сенсорный. «Бирюса»

Поворотный регулятор температуры. Механическое управление. «Саратов»
Поворотный регулятор температуры. Механическое управление. «Саратов»

Два контура охлаждения

Два компрессора и отдельное управление холодильной и морозильной камерами — это возможность отключить одну из них, если она не нужна, и экономить электроэнергию. Кроме того, вряд ли сломаются обе камеры разом — тоже плюс. Из минусов: два компрессора производят больше шума, чем один, и электричества при работе обоих компрессоров потребляется больше. Основные производители используют эту схему даже в простых двухкамерных моделях (например, последние модели BEKO и Candy). Двухкомпрессорные холодильники можно найти в ассортименте российских брендов Pozis, «Бирюса», «Саратов» по цене от 17 тысяч рублей («Бирюса 125 S») и до 33 тысяч рублей (новинки Pozis).

Инверторный компрессор

Увы, технология, так давно и успешно применяемая в холодильниках крупнейших производителей (преимущественно корейских, японских, немецких) и помогающая снизить потребление энергии на треть, уменьшающая уровень шума, препятствующая преждевременному износу компрессора, недоступна тем, кто выбирает отечественный холодильник.

Зона свежести

«Нулевая зона» — это отдельная камера или ящик с особым микроклиматом: температура там близка к нулю градусов, а влажность можно регулировать в зависимости от того, что там хранится — продукты растительного или животного происхождения. В самых продвинутых камерах свежести два отделения с разным уровнем влажности воздуха.

Увы, в моделях российских брендов нет никаких камер свежести — только обычные ящики для овощей и фруктов, но там температура лишь немного ниже, чем в холодильной камере: просто учитывается, что фрукты и овощи нужно хранить отдельно от всего остального, чтобы избежать влияния ферментов и перекрестного заражения продуктов.

Внутреннее пространство. «Бирюса»
Внутреннее пространство. «Бирюса»

Умная организация внутреннего пространства

Регулируемые по высоте полки — одно из немногих удобств, на которые может рассчитывать потребитель в случае с отечественными холодильниками. Иногда добавляют большой ящик в морозильной камере, но никаких изысков: складных и выдвижных полок, винных полок, полочек для замораживания, доводчиков дверей — всего этого нет. Зато есть светодиодное освещение — более экономичное и энергоэффективное. А в некоторых моделях применяется наиболее прогрессивная технология колонного освещения, чтобы каждый уголок холодильной камеры было хорошо видно.

Колонное освещение: Pozis
Колонное освещение: Pozis

Чего нет, того нет

Увы, нет полезных порой вещей. И речь даже не о таких редко встречающихся функциях, как защита от детей и аккумуляторы холода. Например, нет режима «Отпуск», когда на время отсутствия хозяев в холодильной камере поддерживается более высокая, чем обычно, температура, но достаточная для того чтобы не появились неприятные запахи. Ни в одном отечественном холодильнике нет генераторов льда.

Видимо, суровая наша действительность не предполагает, что россияне могут ездить в отпуск и устраивать коктейльные вечеринки, хотя в некоторых холодильниках «Бирюса» есть режим «Вечеринка» для быстрого охлаждения напитков. Кстати, диспенсеров холодной воды, которые можно было встретить даже в советских холодильниках, тоже нет.

Не применяются энергосберегающие технологии на основе анализа данных об активности пользователей, для этого нужно микропроцессорное управление.

Автор
Полина Стрижак
Теги
холодильник Саратов POZIS Бирюса ОРСК Российская техника

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