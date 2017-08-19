Российские холодильники: могут ли они конкурировать с импортными и стоит ли их покупать?

Современные холодильники — это больше, чем ящик с компрессором. По крайней мере, популярные модели заграничных производителей. Мы изучили модели российских компаний и выяснили, используются ли в них современные технологии и на что может расчитывать покупатель.

Кто они — российские производители холодильников?

С советских времен в России выжили всего четыре предприятия, производящих бытовые холодильники: завод Pozis в Татарстане, Красноярский завод холодильников «Бирюса», саратовское «СЭПО-ЗЭМ» с недорогими холодильниками «Саратов» и компания «Орские заводы», выпускающая холодильники «Орск». Все они модернизированы — кто лучше, кто хуже, все используют импортные компоненты и оборудование.



«ОРСК» 448-1-01

No Frost

Системе No Frost (автоматическое размораживание холодильной и/или морозильной камеры) уже более двадцати лет, но в отечественных холодильниках полный No Frost (и холодильной и морозильной камер) можно встретить только в моделях Pozis. Цены стартуют от 19 тысяч рублей (Pozis RK FNF-170).

Холодильные камеры в большинстве российских двухкамерных моделей имеют капельную систему оттаивания: компрессор периодически останавливается, задняя стенка холодильной камеры нагревается, едва намечающийся иней тает, а вода стекает в специальное отверстие внизу камеры, после чего по шлангу попадает в ёмкость на внешней стороне задней стенки холодильника, откуда просто-напросто испаряется. В принципе, это нормальная современная система, позволяющая экономить место в камере (блок No Frost всегда крадет полезное пространство), не заветривающая продукты (нет вентилятора), поддерживающая хороший уровень влажности. Ее слабое место в том, что сливное отверстие может засориться, надо за этим следить.



Полностью автоматическое оттаивание обеих камер: Pozis

Класс энергоэффективности A+ и выше

В странах Европейского Союза уже несколько лет запрещена продажа холодильников с классом энергоэффективности ниже, чем А+, поэтому его удобно взять в качестве ориентира. В России тарифы на электроэнергию значительно ниже, чем в Европе, и, это, безусловно, объясняет, что холодильников российского производства с классом энергоэффективности выше, чем А, немного: только в ассортименте Pozis можно найти модели класса А+.

При этом на сайтах производителей читаем: «высокий класс энергоэффективности А». С одной стороны, низким его не назовешь, с другой, сейчас можно купить двухкамерный холодильник А+++ по цене от 25 тысяч рублей, а это — экономия в несколько тысяч рублей в течение срока эксплуатации прибора и, безусловно, меньший вред окружающей среде.

У «Бирюсы» примерно половина моделей имеют класс энергоэффективности А, и половина — В. Кстати, если вы думаете, что В — это такие «твердые середнячки» и таких среди отечественных моделей большинство, то вынуждены разочаровать: по одной у «Орска» и «Саратова» («Орск 257» и «Саратов 264»). Цена моделей с низкими классами энергоэффективности — практически такая же, как на моделей класса А, и ясно, что покупать их потребителей заставляет элементарная неосведомленность в этом вопросе. Ну, а раз кто-то их покупает, то будут делать их и дальше.

Электронное управление

Сюда относится, прежде всего, точная настройка температуры и информирование пользователя о текущих показателях и о поломках и проблемах. Кроме того, это часы, функции суперзамораживания или суперохлаждения (есть только в паре моделей «Бирюса»), полезные режимы. Что ж, модели с дисплеями и настройками у нас делают, но выглядят они иной раз странно — как в фильме «Гостья из будущего», когда их придумывали и воплощали художники, не представляющие себе технику двадцать первого века.



Дисплей сенсорный. «Бирюса»



Поворотный регулятор температуры. Механическое управление. «Саратов»

Два контура охлаждения

Два компрессора и отдельное управление холодильной и морозильной камерами — это возможность отключить одну из них, если она не нужна, и экономить электроэнергию. Кроме того, вряд ли сломаются обе камеры разом — тоже плюс. Из минусов: два компрессора производят больше шума, чем один, и электричества при работе обоих компрессоров потребляется больше. Основные производители используют эту схему даже в простых двухкамерных моделях (например, последние модели BEKO и Candy). Двухкомпрессорные холодильники можно найти в ассортименте российских брендов Pozis, «Бирюса», «Саратов» по цене от 17 тысяч рублей («Бирюса 125 S») и до 33 тысяч рублей (новинки Pozis).

Инверторный компрессор

Увы, технология, так давно и успешно применяемая в холодильниках крупнейших производителей (преимущественно корейских, японских, немецких) и помогающая снизить потребление энергии на треть, уменьшающая уровень шума, препятствующая преждевременному износу компрессора, недоступна тем, кто выбирает отечественный холодильник.

Зона свежести

«Нулевая зона» — это отдельная камера или ящик с особым микроклиматом: температура там близка к нулю градусов, а влажность можно регулировать в зависимости от того, что там хранится — продукты растительного или животного происхождения. В самых продвинутых камерах свежести два отделения с разным уровнем влажности воздуха.

Увы, в моделях российских брендов нет никаких камер свежести — только обычные ящики для овощей и фруктов, но там температура лишь немного ниже, чем в холодильной камере: просто учитывается, что фрукты и овощи нужно хранить отдельно от всего остального, чтобы избежать влияния ферментов и перекрестного заражения продуктов.



Внутреннее пространство. «Бирюса»

Умная организация внутреннего пространства

Регулируемые по высоте полки — одно из немногих удобств, на которые может рассчитывать потребитель в случае с отечественными холодильниками. Иногда добавляют большой ящик в морозильной камере, но никаких изысков: складных и выдвижных полок, винных полок, полочек для замораживания, доводчиков дверей — всего этого нет. Зато есть светодиодное освещение — более экономичное и энергоэффективное. А в некоторых моделях применяется наиболее прогрессивная технология колонного освещения, чтобы каждый уголок холодильной камеры было хорошо видно.



Колонное освещение: Pozis

Чего нет, того нет

Увы, нет полезных порой вещей. И речь даже не о таких редко встречающихся функциях, как защита от детей и аккумуляторы холода. Например, нет режима «Отпуск», когда на время отсутствия хозяев в холодильной камере поддерживается более высокая, чем обычно, температура, но достаточная для того чтобы не появились неприятные запахи. Ни в одном отечественном холодильнике нет генераторов льда.

Видимо, суровая наша действительность не предполагает, что россияне могут ездить в отпуск и устраивать коктейльные вечеринки, хотя в некоторых холодильниках «Бирюса» есть режим «Вечеринка» для быстрого охлаждения напитков. Кстати, диспенсеров холодной воды, которые можно было встретить даже в советских холодильниках, тоже нет.

Не применяются энергосберегающие технологии на основе анализа данных об активности пользователей, для этого нужно микропроцессорное управление.