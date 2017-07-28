Большой брат смотрит: как и зачем техника следит за нами

Недавно компания Hoover представила прототип умной стиральной машины Hoover The, которая может следить за пользователями, которые установили специальное приложение. Система оценивает их шансы испачкаться, находясь в том или ином месте (например, посадить пятно от жирного соуса в забегаловке или от кофе в кофейне), и при следующей стирке машина предложит добавить к программе опцию «удаление пятен». Никакой личной жизни: вы идете в институт (и мама уверена, что так и есть), а коварная машина назавтра предлагает ей очистить ваши рубашки от винных пятен. Скандал! Но чаще наши домашние помощники следят за нами совсем с другими целями и последствиями.

Как техника следит за нами

Есть три способа. Первый — через определение местоположения, запоминания часто посещаемых адресов и анализа всей этой информации. Именно так планируется работа стиральной машины Hoover The (серийное производство которой еще не начато, не волнуйтесь).

Второй способ: отслеживать местонахождение человека в помещении при помощи датчиков движения. Например, вы сидите на диване (ну, обязательно же шевелитесь), и «умный» кондиционер направляет воздух не на вас, а в сторону.

И, наконец, третья схема: устройства анализируют режим дня пользователей, исходя из частоты использования приборов, и оптимизируют режимы работы.

А ещё есть техника, которая не только следит, но и «наябедничает» на вас: например, врачу.

Холодильники

Следящие за пользователями холодильники делают это, чтобы экономить электричество, лучше сохранять продукты и продлевать жизнь... самим себе — в общем, чтобы сберечь наши денежки. Холодильники научились самостоятельно выбирать режим электропотребления в зависимости от того, есть кто-то дома или нет, а в случае длительного отсутствия людей, переходить в режим минимального энергопотребления (прочем, владельцу придет сообщение об этом, и он может отменить такое «решение» прибора).

Кроме того, холодильники могут анализировать данные периодичности открывания и закрывания дверцы и понижать или повышать температуру в холодильной камере на один или пару градусов, чтобы компенсировать потери холода. Например, после трёх часов дня дети возвращаются из школы и начинается: сначала обед, потом бутерброды, потом соки-воды, потом «А не напечь ли нам блинов?» — дверца только успевает закрываться. Если холодильник «не в курсе», то от постоянного повышения температуры компрессор будет чаще включаться, но всё равно не справится с таким «сквозняком».

А если холодильник знает «привычки семьи», то он предусмотрительно заранее понизит температуру и вернет ее к прежним значениям, когда бурная кулинарная деятельность закончится. В течение пары недель устройство анализирует: как часто и когда открываются двери, куда загружается больше продуктов, куда поставили холодильник — падает ли свет, далеко ли отопительные приборы, какова температура в помещении в разное время суток. После этого оптимизируется работа компрессора. Такие технологии есть у Panasonic (ECONAVI), Mitsubishi (Neuro Fuzzy), Gorenje (AdaptTech).

А в некоторых моделях холодильников LG есть функция Auto Door Open. Если ее активировать, то дверь холодильной камеры будет автоматически открываться при приближении пользователя: удобно, если заняты руки.



LG Auto Door Open: видит вас и откроет дверь

Кондиционеры и увлажнители воздуха

Главная цель слежки со стороны кондиционеров — не навредить. То есть не простудить. Способность определять движение в помещении и направлять воздух в противоположную сторону — одна из самых полезных инноваций в «кондиционеростроении». Кроме того, датчик движения помогает беречь энергию, выбирая минимальную скорость обдува, если в помещении никого нет. Такими системами оснащены некоторые модели крупных производителей: Mitsubishi, Daikin, Panasonic.



Кондиционер знает, где вы находитесь

Увлажнителю тоже не стоит работать усиленно, если в помещении долго никого нет: например, к новинке 2017 года, увлажнителю Electrolux YOGAhealthline, можно докупить датчик-«глаз», который будет подавать сигнал прибору: «отключаемся, никого нет».

Водонагреватели

Умные водонагреватели «вычисляют» режим дня семьи по частоте принятия душа (по расходу воды в определенное время, настройкам и циклам включения-выключения). Конечно, пользователь может настроить параметры нагрева по дням недели и даже часам: например, в выходные приезжают гости, горячей воды надо больше, по два раза в неделю муж на дежурстве — в эти дни воды надо меньше, утром и вечером все занимаются водными процедурами — снова большой расход. Но если пользователь этого не сделает, «умный» прибор и сам может всё про вас понять.

Умные зубные щетки, тонометры, весы и... биде

Умная зубная щетка, подключенная по Bluetooth к смартфону, может начать давать вам советы по чистке зубов и сообщить, что вы делаете правильно, а что — нет. Если вы позволите ей, то она отправит ваши данные лечащему стоматологу. По этой же схеме может работать любая умная техника для здоровья: весы, тонометр.

Но самые продвинутые в этом плане — электронные биде и унитазы, которые у нас непопулярны, а вот в Японии и Южной Корее — это настоящий «писк». В зависимости от степени «интеллектуальности», умное биде может даже сделать анализ, скажем так, материала, и отправить результаты врачу. Или, по крайней мере, сообщить человеку, что он засиделся в уборной, а это вредно.

Есть биде, которые, помимо прочих фунций, умеют открываться автоматически при приближении пользователя и потом закрываться: то есть ничего не надо трогать руками, всё гигиенично. Это тоже работает благодаря датчику, который определяет приближение человека.



Nanobidet Monte Carlo с системой hand free



Когда зубная щетка следит за тобой, не схалтуришь

Роботы-пылесосы

Недавно стало известно, что известный производитель роботов-пылесосов Roomba — один из первопроходцев — планирует продать какой-нибудь крупной компании вроде Apple или Amazon данные, которые эти самые пылесосы годами собирали у пользователей дома. Личные разговоры никто, конечно, не записывал. В распоряжении Roomba оказались всего лишь точные планы квартир, включая расположение мебели и всех других предметов, стоящих на полу.

Любой робот-пылесос строит в своей плоской голове карту помещения, чтобы элегантно объезжать препятствия, вычищая каждый уголок комнаты. Теперь эти карты есть у компании, и она хочет поделиться ими с тем, кто готов за это заплатить. А желающие, скорее всего, найдутся, ведь зная, например, площадь жилища, можно судить о достатке его хозяев.



Маршрут робота-пылесоса

Последнее фото — Chris Bartle