Большой брат смотрит: как и зачем техника следит за нами

Полина Стрижак, 

Недавно компания Hoover представила прототип умной стиральной машины Hoover The, которая может следить за пользователями, которые установили специальное приложение. Система оценивает их шансы испачкаться, находясь в том или ином месте (например, посадить пятно от жирного соуса в забегаловке или от кофе в кофейне), и при следующей стирке машина предложит добавить к программе опцию «удаление пятен». Никакой личной жизни: вы идете в институт (и мама уверена, что так и есть), а коварная машина назавтра предлагает ей очистить ваши рубашки от винных пятен. Скандал! Но чаще наши домашние помощники следят за нами совсем с другими целями и последствиями.

Как техника следит за нами

Есть три способа. Первый — через определение местоположения, запоминания часто посещаемых адресов и анализа всей этой информации. Именно так планируется работа стиральной машины Hoover The (серийное производство которой еще не начато, не волнуйтесь).

Второй способ: отслеживать местонахождение человека в помещении при помощи датчиков движения. Например, вы сидите на диване (ну, обязательно же шевелитесь), и «умный» кондиционер направляет воздух не на вас, а в сторону.

И, наконец, третья схема: устройства анализируют режим дня пользователей, исходя из частоты использования приборов, и оптимизируют режимы работы.

А ещё есть техника, которая не только следит, но и «наябедничает» на вас: например, врачу.

Холодильники

Следящие за пользователями холодильники делают это, чтобы экономить электричество, лучше сохранять продукты и продлевать жизнь... самим себе — в общем, чтобы сберечь наши денежки. Холодильники научились самостоятельно выбирать режим электропотребления в зависимости от того, есть кто-то дома или нет, а в случае длительного отсутствия людей, переходить в режим минимального энергопотребления (прочем, владельцу придет сообщение об этом, и он может отменить такое «решение» прибора).

Кроме того, холодильники могут анализировать данные периодичности открывания и закрывания дверцы и понижать или повышать температуру в холодильной камере на один или пару градусов, чтобы компенсировать потери холода. Например, после трёх часов дня дети возвращаются из школы и начинается: сначала обед, потом бутерброды, потом соки-воды, потом «А не напечь ли нам блинов?» — дверца только успевает закрываться. Если холодильник «не в курсе», то от постоянного повышения температуры компрессор будет чаще включаться, но всё равно не справится с таким «сквозняком».

А если холодильник знает «привычки семьи», то он предусмотрительно заранее понизит температуру и вернет ее к прежним значениям, когда бурная кулинарная деятельность закончится. В течение пары недель устройство анализирует: как часто и когда открываются двери, куда загружается больше продуктов, куда поставили холодильник — падает ли свет, далеко ли отопительные приборы, какова температура в помещении в разное время суток. После этого оптимизируется работа компрессора. Такие технологии есть у Panasonic (ECONAVI), Mitsubishi (Neuro Fuzzy), Gorenje (AdaptTech).  

А в некоторых моделях холодильников LG есть функция Auto Door Open. Если ее активировать, то дверь холодильной камеры будет автоматически открываться при приближении пользователя: удобно, если заняты руки.

LG Auto Door Open: видит вас и откроет дверь
LG Auto Door Open: видит вас и откроет дверь

Кондиционеры и увлажнители воздуха

Главная цель слежки со стороны кондиционеров — не навредить. То есть не простудить. Способность определять движение в помещении и направлять воздух в противоположную сторону — одна из самых полезных инноваций в «кондиционеростроении». Кроме того, датчик движения помогает беречь энергию, выбирая минимальную скорость обдува, если в помещении никого нет. Такими системами оснащены некоторые модели крупных производителей: Mitsubishi, Daikin, Panasonic.

Кондиционер знает, где вы находитесь
Кондиционер знает, где вы находитесь

Увлажнителю тоже не стоит работать усиленно, если в помещении долго никого нет: например, к новинке 2017 года, увлажнителю Electrolux YOGAhealthline, можно докупить датчик-«глаз», который будет подавать сигнал прибору: «отключаемся, никого нет». 

Водонагреватели

Умные водонагреватели «вычисляют» режим дня семьи по частоте принятия душа (по расходу воды в определенное время, настройкам и циклам включения-выключения). Конечно, пользователь может настроить параметры нагрева по дням недели и даже часам: например, в выходные приезжают гости, горячей воды надо больше, по два раза в неделю муж на дежурстве — в эти дни воды надо меньше, утром и вечером все занимаются водными процедурами — снова большой расход. Но если пользователь этого не сделает, «умный» прибор и сам может всё про вас понять.

Водонагреватель можно настроить... ...но он и сам знает, что делать

Умные зубные щетки, тонометры, весы и... биде

Умная зубная щетка, подключенная по Bluetooth к смартфону, может начать давать вам советы по чистке зубов и сообщить, что вы делаете правильно, а что — нет. Если вы позволите ей, то она отправит ваши данные лечащему стоматологу. По этой же схеме может работать любая умная техника для здоровья: весы, тонометр.

Но самые продвинутые в этом плане — электронные биде и унитазы, которые у нас непопулярны, а вот в Японии и Южной Корее — это настоящий «писк». В зависимости от степени «интеллектуальности», умное биде может даже сделать анализ, скажем так, материала, и отправить результаты врачу. Или, по крайней мере, сообщить человеку, что он засиделся в уборной, а это вредно.

Есть биде, которые, помимо прочих фунций, умеют открываться автоматически при приближении пользователя и потом закрываться: то есть ничего не надо трогать руками, всё гигиенично. Это тоже работает благодаря датчику, который определяет приближение человека. 

Nanobidet Monte Carlo с системой hand free
Nanobidet Monte Carlo с системой hand free

Когда зубная щетка следит за тобой, не схалтуришь
Когда зубная щетка следит за тобой, не схалтуришь

Роботы-пылесосы

Недавно стало известно, что известный производитель роботов-пылесосов Roomba — один из первопроходцев — планирует продать какой-нибудь крупной компании вроде Apple или Amazon данные, которые эти самые пылесосы годами собирали у пользователей дома. Личные разговоры никто, конечно, не записывал. В распоряжении Roomba оказались всего лишь точные планы квартир, включая расположение мебели и всех других предметов, стоящих на полу.

Любой робот-пылесос строит в своей плоской голове карту помещения, чтобы элегантно объезжать препятствия, вычищая каждый уголок комнаты. Теперь эти карты есть у компании, и она хочет поделиться ими с тем, кто готов за это заплатить. А желающие, скорее всего, найдутся, ведь зная, например, площадь жилища, можно судить о достатке его хозяев.

Маршрут робота-пылесоса
Маршрут робота-пылесоса

Последнее фото — Chris Bartle

Автор
Полина Стрижак
Теги
умный дом холодильник стиральная машина Интернет вещей

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