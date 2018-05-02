Как приготовить мороженое дома: все способы и цены

Уже становится жарко и хочется мороженого. А домашнее мороженое – полезное, без искусственных красителей и ароматизаторов, со свежими ягодами, с небольшим количеством сахара. К тому же в него можно не класть продукты, вызывающие аллергию – например, яйца, или обойтись вообще без продуктов животного происхождения, заменив их кокосовым или миндальным молоком и соками. Оно готовится небыстро: понадобится несколько часов на его вымешивание и застывание. Рассказываем, какую мороженицу выбрать, можно ли обойтись только холодильником и какая еще есть техника для приготовления мороженого.

Доступно: полуавтоматические бескомпрессорные мороженицы

Цена: от 1800 до 11000 рублей

Как это работеат?

По сути, это чаша с перемешивателем. Чашу надо предварительно охладить в морозильной камере около суток. У чаши двойные стенки, между которыми залита специальная охлаждающая жидкость, которая будет удерживать холод, пока работает мороженица. В охлажденную чашу выкладывают смесь для мороженого, устанавливают ее в прибор и включают – из возможностей управления чаще всего предусмотрен только таймер. Приготовление заключается в перемешивании постепенно застывающей в холодной чаше смеси. Такие мороженицы не умеют вырабатывать холод , они его только сохраняют.



Полуавтоматическая мороженица Steba IC 20

Есть модели, в которых мороженое не только готовится в чаше, но и предусмотрено дозирование готового лакомства в стаканчик или рожок, например, как в Clatronic ICM 3594 и Ariete 634. Такие модели занимают больше места в высоту и называются еще мороженицами-сорбетницами (не путать с обычными сорбетницами, о которых речь пойдет ниже).



CLATRONIC ICM 3594

Полуавтоматические мороженицы с двумя чашами могут одновременно готовить мороженое двух разных видов. Но смысл тот же: обе чаши надо предварительно замораживать, объем чаш невелик: по 0,5 л каждая (модели Bradex Двойное Удовольствие, Clatronic ICM 3650, Ariete 631 и др.).



Хорошо, если есть возможность добавить забытый ингредиент. Полуавтоматическая мороженица с двумя чашами

Плюсы

Недорогие, занимают немного места, дети могут самостоятельно работать с этой несложной техникой.

Минусы

Мороженое получается полужидким, мягким и не хранится, надо есть быстро. Если его замораживать дополнительно, в нем образуются кристаллы льда. Чаши, как правило, невелики по объему – 0,7-1 л. Новую порцию мороженного можно готовить не сразу, надо снова охлаждать чашу.



Чашу или чаши надо предварительно замораживать

Недорого, оригинально и… почти бесполезно: сорбетницы

Цена: от 2500 рублей

Внимание, это может быть вовсе не мороженица, а просто прибор для приготовления десертов из уже замороженных продуктов – ягод, фруктов, кубиков замороженного молока или йогурта и уже готового мороженого.



Сорбетница: не делает мороженое, не замораживает, готовит только из уже замороженных продуктов

Как это работеат?

Конструкция похоже на устройство мясорубок: загрузочная камера, шнек, подача в емкость. Такова, например, модель MAXWELL MW-1443 PK, на сайте производителя правильно названная сорбетницей, а в магазинах – мороженицей. Еще примеры: Ariete 632, Travola DT-6. В принципе, сорбет из замороженных ингредиентов можно готовить и в блендере, и в шнековой соковыжималке.

Плюсы

Может готовить неограниченное количество десерта: кидай ингредиенты и прокручивай. Только успевай подставлять стаканчики или креманки.

Минусы

Это не мороженица, она не замораживает смесь.

Дорого и эффективно: компрессорные мороженицы

Цена: от 14000 рублей

Как это работеат?

Это приборы, в которых происходит полный цикл приготовления мороженого: и замораживание смеси, и ее одновременное вымешивание. По сути, это небольшой холодильник – и цены соответствующие. У компрессорных морожениц могут быть автоматические программы для разных видов десертов (мороженое, фруктовый лед, сорбет), регулировка температуры и степени замораживания, некоторые приборы сами рассчитывают время приготовления в зависимости от объема смеси в чаше.



У компрессорных морожениц могут быть автоматические программы управления

Плюсы

Не надо никаких предварительных действий, не нужно использовать морозильную камеру. Мороженое получается отличного качества и однородной консистенции: густое, хорошо замороженное, не тает моментально. Приготовили одну порцию – можно сразу ставить вторую. Объем чаши больше, чем в полуавтоматических мороженицах – чаще всего 1,5 л.



Компрессорная мороженица: профессиональный результат дома

Минусы

Некоторые модели довольно шумные – это профессиональная и полупрофессиональная техника. Габариты всегда больше, чем у полуавтоматических морожениц – в 2-3 раза.

Бесплатно: морозильная камера

Как это работеат?

Если она у вас, конечно, есть. Мороженое готовили и без морожениц, стая смесь на лед, а с появлением морозилок – в них. Если вы готовите мороженое в большой емкости, главное – вынимать ее и периодически перемешивать будущее мороженое. Например, каждые 15 минут. Лучше готовить мороженое в маленьких формочках: тогда перемешивание не нужно.



В морозильной камере лучше готовить мороженое с специальных маленьких формочках и сразу с палочками: удобно вынимать

Плюсы

Доступность способа.

Минусы

Нет гарантии, что получится хорошо. В морозильной камере могут быть посторонние запахи. Для морозильной камеры, мягко говоря, неполезно, если вы будете постоянно открывать и закрывать ее. Но иногда можно.

Дорого: кухонные машины

Как это работеат?

Ради приготовления мороженого не стоит покупать кухонную машину, но если она уже есть, ее вполне возможно дополнить чашей для мороженного. Дальше все происходит так же, как в полуавтоматической мороженице: чашу замораживаем, она хранит холод, насадка перемешивает.



Чаша для приготовления мороженого в кухонной машине Kenwood

Плюсы и минусы

Чаши для приготовления мороженого в кухонных машинах, как правило, большого размера – от двух литров. Остальные достоинства и недостатки – такие же, как у полуавтоматических морожениц.