Как защитить технику от перепадов напряжения

Внезапное отключение электричества, скачки напряжения, грозы и ливни – бытовую технику подстерегает множество опасностей, особенно в загородном доме. Как не лишиться всей техники разом или по одному прибору постепенно? Что можно предпринять и сколько это стоит?

Реле-прерыватели, или реле контроля напряжения

Довольно действенный и всегда недорогой способ (1500-3000 рублей). Реле-прерыватель размыкает электрическую цепь при повышении или понижении напряжения в электросети до определенных значений. По российским нормам, отклонения напряжения допускаются в пределах ±10% от номинальных 220В. Скачок напряжения – это все, что выходит за эти рамки, иногда скачки бывают очень сильными, например, при обрыве воздушной линии в частном секторе попадание линейного провода на провод нейтрали вызывает скачок линейного напряжения до 380-400 В, вместо 210-230 В (норма для однофазной сети). Когда реле прервало подачу тока, оно начинает раз в несколько секунд проверять параметры напряжения, и если оно в пределах нормы и стабильно, подача электричества возобновится.

Лучше, если у реле есть дисплей, отображающий параметры напряжения и кнопки регулировки верхнего и нижнего предела, тогда реле можно настроить под конкретный прибор. Оптимально, если есть и таймер, с помощью которого можно задать время включения прибора после его принудительного отключения реле. Например, это может быть интервал в несколько минут, чтобы сохранились настройки стиральной машины, кондиционера, хлебопечки и т.п. Кроме того, это важно для приборов с компрессорами (холодильник, морозильник, кондиционер), им частые включения/ выключения вредны.



Реле-розетка для одного прибора

Реле бывают для однофазной и двухфазной (380 В) сети, рассчитаны приборы на разную максимальную нагрузку, могут устанавливаться как в электрощиток, на рейку (на 3 прибора) так и отдельно – в розетку, такие реле рассчитаны на один прибор.



Реле-прерыватель

Минусы

Реле не стабилизирует напряжение, оно лишь прерывает и возобновляет подачу тока. Перепады напряжения чаще всего не единичны и происходят довольно долго – от нескольких минут до нескольких часов. На практике это означает, бытовой прибор, контролируемый реле-прерывателем, надолго обесточивается или работает, постоянно прерываясь. В первом случае это ведет к сбою программы (как правило, техника «помнит» выбранную программу минут 10-15), во втором – ведет к быстрому износу узлов техники – нагревателей, компрессоров, моторов и т.п.

Стабилизаторы напряжения

В случае выхода показателей напряжения за пределы нормы стабилизатор нормализует напряжение ровно до 220 В. А вот если напряжение повысится критически (например, 250 В и выше в однофазной цепи), отключит подачу электричества. После того, как напряжение в сети стабилизируется, устройство возобновит подачу тока. Стабилизатор напряжения устанавливается на одну розетку для одного прибора, на отдельный крупный пункт раздачи электричества (например, связка «водонагреватель-стиральная машина-посудомоечная машина) или на всю сеть, только нужно учесть суммарную потребляемую мощность всех подключаемых приборов. В сетях с номинальным напряжением 220В применяется однофазный стабилизатор. В сетях 380В – один трехфазный или три однофазных стабилизатора. Цены стартуют от 1000-1500 рублей и упираются в 60000-70000 рублей (трехфазные стабилизаторы для коттеджей европейского производства).



Стабилизатор напряжения для всей домашней сети

Минусы

Хороший стабилизатор стоит дорого, но, как говорится «оно того стоит», на сегодняшний день это самый лучший способ защиты техники от напряжения.



Стабилизатор напряжения

Умные розетки

Они созданы вовсе не для защиты приборов от перепадов напряжения, а совсем для другого: например, чтобы приборы включались и выключались по созданному пользователем графику, чтобы он видел расход энергии, чтобы мог включать и выключать подключенную к умной розетке технику из любой точки мира: был бы wi fi. И вот как раз эта функция может спасти технику, если, к примеру, вас нет дома, а соседка пишет пост в соцсети: «У нас сейчас такой ураган поднялся!» или «Вот это гроза!» с кучей устрашающих фото – именно в это время велика вероятность, что оборвутся провода и будет скакать напряжение. Впрочем, можно следить и по погодным картам – сейчас их много. Тогда можно подстраховаться и выключить крупную технику: холодильник, посудомоечную или стиральную машину – все, что могло работать в ваше отсутствие.



Умная розетка: не предназначена для защиты техники, но может помочь

Минусы

Защита аппаратуры не является задачей умных розеток, и их наличие лишь немного снижает риск повреждения бытовой техники, и то, если пользователь спохватится.