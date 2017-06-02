Что нового в домашней технике появилось в мае 2017 года

Холодильники становятся больше, стиральные машины — тише, роботы-пылесосы — меньше, водонагреватели и утюги умнеют. Кстати, почти все новинки — вполне бюджетные. Только холодильник отстает.

Встраиваемый холодильник Whirlpool Space 400: больше места внутри

Цена: 86 000 рублей

Как говорил герой Булгакова тому, кто знаком с четырехмерным пространством, несложно раздвинуть границы до желаемых пределов. Видимо, в Whirlpool как-то решили эту проблему, потому что представить себе холодильник шириной 70 см с полезным внутренним объемом 400 л довольно сложно. Whirlpool говорит, это примерно на 40% больше, чем у других их холодильников.

В Whirlpool Space 400 есть полки для бутылок, чтобы хранить их горизонтально с приподнятой горловиной, чтобы напитки не пролились. Такие полки легко трансформируются в обычные: нет бутылок — храните что-то другое. «Интеллектуальные» технологии помогают оптимизировать микроклимат, расход энергии и легко управлять холодильником. Технология, которую производитель назвал «Шестым чувством» (6th SENSE FreshControl), поддерживает оптимальный уровень влажности и минимизирует перепады температур при открытии двери.

Наконец, поддон StopFrost делает возможным почти моментальное размораживание морозильной камеры: в нем собирается весь лед и иней, поэтому надо достать поддон и удалить лед под теплой водой.



Whirlpool Space 400

Утюг Philips PowerLife: глажение без смены температур

Цена: от 4200 рублей

Технология OptimalTemp, использовавшаяся раньше в дорогих парогенераторах Philips, пришла в средний ценовой сегмент. Суть ее в том, что сочетание мощного пара и щадящей температуры позволяет гладить изделия из разных типов тканей одно за другим, не сортируя и не тратя время на настройку и ожидание изменения температуры утюга. И бонус: ничего страшного, если ненадолго оставить включенный утюг на хлопковом покрытии гладильной доски.

Еще у утюгов новой линейки хорошая подошва — устойчивая к царапинам (добавили титановое покрытие) и обладающая антипригарными свойствами. Мощность от 2400 Вт способствует быстрому нагреву подошвы, сильный паровой удар до 180 г решает проблему складок. В резервуар можно наливать обычную воду из водопровода, потому что есть функция механической промывки и избавления от накипи Calc Clean. Автоотключение сработает, если оставить утюг без действия.



Утюг Philips PowerLife

Стиральные машины BEKO, линейка Premium: инвертор, автодозировка моющих средств и освежение вещей без воды

Известный турецкий бренд полностью обновил ассортимент крупной бытовой техники, и самый заметный прогресс — пожалуй, у стиральных машин. Новы модели инверторным мотором ProSmart, который, по обещаниям производителя, работает тихо и потребляет мало энергии. У новинок высокая скорость отжима — 1200–1400 об/мин., загрузка 8–9 кг, большой сенсорный дисплей и плавный переключатель для 16 программ, среди которых «Экспресс», «Удаление пятен», «Гигиена», «Woolmark Apparel Сare» (стирка шерсти), «Антиаллергия», «Спорт/мембрана», «Пух» (кстати, в машинах специально сделан большой люк для удобной загрузки объемных вещей). Кроме того, в этих стиральных машинах есть автодозировка моющих средств, режим тихой стирки и технология AirTherapy — вещи освежаются теплым воздухом. Новинки представили в Москве в конце мая, но цены пока не названы.



Стиральная машина Beko с инверторным мотором

POLARIS PVCR 0510: недорогой, маленький и пронырливый робот-пылесос

Цена: 8000 рублей

POLARIS сделала робот-пылесос с прицелом на широкую целевую аудиторию. Недорогой робот в понимании потребителя — больше игрушка, чем полезный девайс. Но по мнению производителя, у модели есть все данные, чтобы за час (ну, почти час — 55 минут) собрать пыль с 80 квадратных метров пола (а это площадь «трёшки»). Пылесос умеет преодолевать небольшие порожки и заезжать на ковры, регулятор высоты позволяет проникать под мебель на низких ножках.



POLARIS PVCR 0510

Мощность всасывания, как у большинства роботов, невелика — 14 Вт, поэтому прибор предназначен для ежедневного ухода за полами. Есть разные режимы для ковров и твердых полов. Загонять пыль в контейнер помогают две боковые щетки — «вертолетики». Никель-металл-гидридный аккумулятор емкостью 1000 мА∙ч заряжается примерно 5 часов.

Ballu SMART WiFi: электрический накопительный водонагреватель с удаленным управлением

Цена: от 10 000 рублей

Напорный (на несколько точек водоразбора) водонагреватель входит в линейку климатической техники, которой можно управлять удаленно при помощи приложения Ballu Home с мобильных устройств на iOS и Android.

Водонагреватель компактен, имеет плоскую форму, а монтировать на стену его можно и вертикально, и горизонтально. Со смартфона можно включать и выключать прибор, регулировать температуру и мощность нагрева, узнавать об ошибках в работе, а также объединить несколько водонагревателей в разных помещениях в единую сеть для удаленного управления. Приложение скоро дополнят «Календарем», чтобы можно было программировать работу всех климатических устройств дома и таким образом экономить электроэнергию.

Сам водонагреватель оснащен внутренним баком из нержавеющей стали и медным ТЭНом, защищенным от накипи магниевым анодом. Объем баков водонагревателей — 30, 50, 80 и 100 л, в зависимости от модели.



Ballu SMART WiFi