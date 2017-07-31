Техника для дождливого лета: 4 прибора, чтобы было тепло и сухо

Лето оказалось, мягко говоря, прохладным и сырым. Но мы поможем сориентироваться в домашней технике, которая высушит бельё и не даст вам простудиться, а стенам — обрасти плесенью.

Осушители воздуха

Для комфортного пребывания человека и нормального состояния его слизистых и кожи необходима влажность воздуха 40-60%. После нескольких дней ливневых дождей в отдельно взятом подмосковном доме она составила около 80% (измерения механическим гигрометром), и это в проветриваемом помещении на втором этаже, куда поднимается теплый воздух с кухни.

В подвале этого же дома уровень влажности превысил 85%, и это опасно уже с точки зрения микрофлоры (и не только микро, и не только флоры, но и фауны): если не осушить воздух, через несколько дней можно будет собирать урожай домовых горбов – это страшное дело. Надо ли говорить, что плесень, вирусы и бактерии тоже прекрасно себя чувствуют в таких курортных условиях. Если в комнатах помогает проветривание, то в подвале необходим либо осушитель воздуха, либо тепловентилятор. Но тепловентилятор и конвектор – не та техника, которую можно спокойно оставить работающей без присмотра на длительное время: это обогреватели, страшно даже при наличии современных систем безопасности.



Осушитель воздуха

Осушитель воздуха — прибор, который удаляет из воздуха лишнюю влагу. Бытовые модели работают по принципу конденсатора: вентилятор гонит воздух из помещения на испаритель (радиатор с низкой температурой), воздух охлаждается, а влага из него конденсируется и стекает в поддон или в резервуар.

Какие характеристики осушителя воздуха важны

Обратите внимание на площадь помещения, на которое предназначен прибор, на объём влаги, которую он удаляет в сутки (у компактных приборов это 10–15 л, у более серьезных — 20–35 л), на температуру окружающей среды, в которой может работать осушитель. Некоторые модели работают при температуре от 10 градусов тепла. В погребе холодным летом может быть и холоднее, а уж зимой и поздней осенью — точно.

Также важно наличие индикаторов заданного и реального уровня влажности, температуры, заполненности резервуара конденсатом. Таймер отключения — полезна вещь, которая позволит спать спокойно. Также нужно, чтобы у прибора была либо ручка для переноски, либо колесики. Наличие дополнительных фич — всегда неплохо, но если функция очистки воздуха делает прибор универсальным очистителем-осушителем, то ароматизация и ионизация — не принципиальны и отдают маркетингом.

Есть мини-осушители, рассчитанные на небольшую площадь помещения. Их можно использовать для гардеробных комнат, кладовок, небольших комнат.



Мини-осушитель для гардеробной комнаты

Как понять, что нужен осушитель воздуха

Лучше всего конденсат виден на стеклах и зеркалах: если они запотели или на них собирается влага – это сигнал и повод как измерить уровень влажности, так и обследовать дом на предмет других мест скопления влаги. Самый простой способ узнать уровень влажности — использовать гигрометр или домашнюю метеостанцию.

Электрические одеяла и простыни

Если обогревателя не хватает или его просто нет, но ложиться в холодную и отсыревшую постель не хочется, есть... утюг. Когда-то в дождливое лето я проглаживала в приморском санатории постель себе и своей маленькой дочке — иначе было просто невозможно спать. Но есть более простое — и, кстати, совсем недорогое решение — электроодеяла и электропростыни.

У них есть преимущество перед классическими обогревателями: локальный обогрев. Они не греют воздух в помещении — разве что немного, и расходуют совсем немного электричества: их мощность в несколько раз ниже, чем у конвекторов или тепловентиляторов. Кроме того, их можно использовать и без обогрева, просто отсоединив блок питания.



Электроодеяло из флиса

Какие характеристики электроодеяла важны

Бывают односпальные, полуторные и двуспальные модели, причем простыни обычно короткие — например, 160 см в длину, чтобы не подогревать зря место под подушкой. Обратите внимание на количество зон нагрева (если вы мерзнете, а супругу жарко, то не надо мучить его подогревом), и если зон нагрева две — на наличие отдельных пультов управления, чтобы каждый мог «рулить». У электроодеяла должно быть либо автоотключение через 3–4 часа, либо автоматическое понижение температуры.



Электроодеяло - блок управления с таймером и регулировкой температуры

Важно, чтобы одеяло можно было стирать в машине: для некоторых моделей рекомендуется только ручная стирка, а это не очень удобно. Кстати, электроодеяла и простыни можно стирать не более четырех-пяти раз за весь срок эксплуатации, поэтому одеяла надо использовать в пододеяльнике, а простыню (которая больше похожа на наматрасник) — с еще одной простыней.

Имеет значение форма модели: иногда это классический прямоугольник, иногда — с «отделением» для головы, чтобы уютно накрыться целиком, высунув только нос, а иногда одеяло снабжено кнопками-застежками и больше напоминает халат.



Электропростыня: каждый управляет своей половиной

Это безопасно?

Электроодеяла появились в продаже в 30-е годы в США, потом уже они завоевали Европу и Японию: зимой там холодно, а центрального отопления нет. Но первые модели действительно были пожароопасны. Современные — безопасны и оснащены специальными предохранителями, которые при перегреве отключают прибор. Кроме того, у них отличная изоляция, ведь одеяла можно даже стирать, отключив блок управления.



Электрический наматрасник

Электрогрелки для ног

Если ноги замерзли, то справиться с холодом и в других частях тела не получится, поэтому электроваленок (как правило, он один для двух ног) — то, что поможет выжить при самом лютом летнем холоде.

Какие характеристики электрогрелки важны

Выбирая модель, обратите внимание на материал, возможность ухаживать за устройством (оно будет находиться на полу и пачкаться), на наличие регулировки температуры и автоотключение. Не у всех грелок одинаковая высота — некоторые заканчиваются в районе щиколотки.

В мягкой грелке можно спать, в «валенке» — сидеть. Размер грелок, как правило, универсальный, но все же стоит уточнять при покупке: бывают модели, у которых длина «стопы» соответствует примерно 42 размеру, а это мало для многих мужчин.



Электрическая грелка для ног: валенки да валенки!



Электрогрелка для ног — мягкая и низкая, её можно брать в постель

Электросушилки для белья

Не сохнет белье — и постоянная летняя беда в приморских районах, и повсеместная осенне-весенняя беда, когда ещё не включили или уже отключили отопление. Кто-то скажет: «Вот проблема! Отлично же — как раз влажное под утюг». Но эти суперхозяйственные люди не учитывают, что гладят не все и не всё, и бывает, что глажка откладывается до выходных, а за это время непросохшее белье может приобрести неприятный запах, и его придется перестирывать. Использовать предназначенную для сушки вещей технику намного проще, удобнее, гигиеничнее и безопаснее, чем то, что так популярно в народе: обогреватели и радиаторы отопления.



Напольная электросушилка для белья - классика жанра

Какие характеристики электросушилки важны

Электросущилки для белья могут выглядеть точно так же, как обычные всем известные напольные сушилки, только с проводом и вилкой, а внутри стержней для сушки у нее находятся нагревательные элементы. Бывают модели, в которых вещи помещаются в полотняный «шкаф» и сушатся с помощью слабого термовентилятора. Первый вид — универсальный, на таких сушилках удобно размещать и постельное белье, и полотенца, и одежду. В сушилках-шкафах удобнее сушить одежду (там есть специальные плечики) и обувь (для нее предусмотрены полочки).



Электросушилка для белья: шкаф с вентилятором

Самые удобные — и поэтому самые дорогие (около 18000 рублей) — балконные потолочные или настенно-потолочные электросушилки, которые монтируются на стену и потолок, умеют складываться и раздвигаться и управляются дистанционно. Сушат они при помощи вентиляторов и обогревателей — например, инфракрасных излучателей, которые нагревают не воздух, а непосредственно предмет, на который направлены.



Балконная электросушилка для белья с ИК нагревом и вентилятором