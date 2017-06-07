Росэлектроника начала предсерийное производство Эльбрус 101-РC

Росэлектроника объявила о запуске производства тестовой партии компьютеров Эльбрус 101-РС. Модель предназначена для организации рабочих мест в государственных ведомствах, частных компаниях и на промышленных предприятиях.





По словам Арсения Брыкина, генерального директора Росэлектроники, это первая массовая модель отечественных компьютеров, способных стать полноценной заменой иностранным машинам, повсеместно используемым в государственных ведомствах и частных организациях.

Отмечается, что платформу можно использовать в качестве модуля управления промышленным производством, бортового вычислителя на транспортных средствах, персонального носимого терминала и сетевой системы хранения данных (NAS).

Эльбрус 101-РС стал первым вычислительным комплексом, разработанным на базе микропроцессора Эльбрус-1С+ со встроенной 3D-графикой и низким тепловыделением. Платформа обладает собственной архитектурой, контроллером периферийных интерфейсов и операционной системой «Эльбрус» на базе ядра Linux. Кроме того, компьютер имеет выводы LVDS, два разъема HDMI и поддерживает разрешение до 4k.

Ожидается, что тестовая партия из 50 машин будет готова июле 2017 года. Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года.