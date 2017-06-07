Росэлектроника начала предсерийное производство Эльбрус 101-РC

Росэлектроника объявила о запуске производства тестовой партии компьютеров Эльбрус 101-РС. Модель предназначена для организации рабочих мест в государственных ведомствах, частных компаниях и на промышленных предприятиях.


По словам Арсения Брыкина, генерального директора Росэлектроники, это первая массовая модель отечественных компьютеров, способных стать полноценной заменой иностранным машинам, повсеместно используемым в государственных ведомствах и частных организациях.

Отмечается, что платформу можно использовать в качестве модуля управления промышленным производством, бортового вычислителя на транспортных средствах, персонального носимого терминала и сетевой системы хранения данных (NAS).

Эльбрус 101-РС стал первым вычислительным комплексом, разработанным на базе микропроцессора Эльбрус-1С+ со встроенной 3D-графикой и низким тепловыделением. Платформа обладает собственной архитектурой, контроллером периферийных интерфейсов и операционной системой «Эльбрус» на базе ядра Linux. Кроме того, компьютер имеет выводы LVDS, два разъема HDMI и поддерживает разрешение до 4k.

Ожидается, что тестовая партия из 50 машин будет готова июле 2017 года. Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года.

Источник
Росэлектроника
Теги
Россия пк Эльбрус Росэлектроника

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