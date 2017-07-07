ПК-моноблоки Acer Aspire C22 и C24 вышли в России

Компания Acer объявила о начале продаж в России компьютеров класса "все-в-одном" Aspire C22 и C24. Они позиционируются производителем как универсальное решение, для тех, кому нужен быстрый производительный компьютер для повседневных задач, и который не займет много места.





Acer Aspire C22 и C24 заключены в металлический корпус и довольно тонки — толщина в верхней части составляет 8 мм.Они оснащены экранами диагональю 21,3 и 23,8 дюйма с разрешением Full HD, процессорами Intel Core і3/i5, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, жестким диском емкостью до 2 ТБ.

Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth, есть встроенные стереодинамики, USB-порты, аудиовыходы, Ethernet-порт и разъем для карт SD. Наклон дисплея можно настраивать в диапазоне от -5° до 20°. Модели C22 и С24 поставляются с предустановленной операционной системой Windows 10.

Моноблок Acer Aspire C22 поступил в продажу по рекомендованной розничной цене от 33999 рублей, Aspire C24 — от 35999 рублей.