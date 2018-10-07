Назван самый популярный в России производитель компьютерной техники

Аналитики издания Digitimes объявили наиболее популярного в РФ производителя комплектующих и мобильных компьютеров. Им оказался ASUS, который занимает 35% рынка графических ускорителей в РФ. Таким образом, каждая третья проданная в России графическая карта выпущена ASUS, а конкуренты тайваньского вендора значительно отстают по рыночной доле.

<нет подписи>

По продажам материнских плат ASUS также удерживает лидерство с долей свыше 50%, а игровые ноутбуки ASUS ROG занимают свыше 26% рынка в 2018 году.

<нет подписи>

По словам Digitimes, больше нигде в Европе ASUS не добился настолько высокой популярности, как в России. Российские покупатели обеспечили 30-40% всех продаж видеокарт и материнских плат компании в европейском регионе, и только благодаря им ASUS добыл европейское лидерство сразу в нескольких классах компьютерных комплектующих.

Представители ASUS рассказывают, что они добились успеха не в последнюю очередь потому, что уделяли много общению с покупателями в социальных сетях VK и Instagram. По их словам, дальнейший рост популярности бренда обеспечат ноутбуки на базе видеокарт GeForce GTX 1080, которые станут оптимальным вариантом для игроков на рубеже 2018-2019 гг.

<нет подписи>

Источник
Digitimes
Теги
ASUS аналитика статистика рынок Рынок ноутбуков продажи рынок комплектующих

Комментарии

Материалы по теме

20 процентов мобильных приложений — «одноразовые»

12 июня 2014

6 лучших смартфонов с качественной камерой и большим аккумулятором

4 октября

ASUS на выставке IFA: безрамочные, тонкие и очень мощные ноутбуки

31 августа

ASUS объявила цены на ZenFone Max Pro с мощным процессором и аккумулятором на 5000 мАч

26 июня

ASUS показала ноутбук с двумя тачскринами и без клавиатуры

5 июня

ASUS представила безрамочные смартфоны ZenFone 5

27 февраля
Загрузка...
Из рубрикиКомпьютеры
Apple внедрила замок на ноутбуки для защиты от «неофициального» ремонта
Названа дата следующего крупного обновления Windows 10
Apple выпустила новую macOS для компьютеров и ноутбуков

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 106
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 99
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 93
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 80
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 75
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
Подходящие модели на Price.ru
Asus DUAL-GTX1060-O6G
Asus Zenbook UX330UA