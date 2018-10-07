Назван самый популярный в России производитель компьютерной техники

Аналитики издания Digitimes объявили наиболее популярного в РФ производителя комплектующих и мобильных компьютеров. Им оказался ASUS, который занимает 35% рынка графических ускорителей в РФ. Таким образом, каждая третья проданная в России графическая карта выпущена ASUS, а конкуренты тайваньского вендора значительно отстают по рыночной доле.

По продажам материнских плат ASUS также удерживает лидерство с долей свыше 50%, а игровые ноутбуки ASUS ROG занимают свыше 26% рынка в 2018 году.

По словам Digitimes, больше нигде в Европе ASUS не добился настолько высокой популярности, как в России. Российские покупатели обеспечили 30-40% всех продаж видеокарт и материнских плат компании в европейском регионе, и только благодаря им ASUS добыл европейское лидерство сразу в нескольких классах компьютерных комплектующих.

Представители ASUS рассказывают, что они добились успеха не в последнюю очередь потому, что уделяли много общению с покупателями в социальных сетях VK и Instagram. По их словам, дальнейший рост популярности бренда обеспечат ноутбуки на базе видеокарт GeForce GTX 1080, которые станут оптимальным вариантом для игроков на рубеже 2018-2019 гг.