Смарт-колонка Google Home научилась звонить

Компания Google добавила смарт-колонке Google Home новую функциональность. Теперь пользователи смогут с ее помощью совершать телефонные звонки. Об этой возможности много говорили с момента ее анонса в мае на конференции для разработчиков Google I/O и теперь она, наконец, начинает распространяться.





Пока возможность звонков получат пользователи Google Home в США и Канаде. Звонить можно только с мобильных номеров США и Канады, но на любой мобильный или стационарный телефон. Можно скомандовать позвонить в ближайшую пиццерию, колонка найдет ее телефон и свяжет с ней. Или же, дать гаджету доступ к контактам и тогда можно будет "Позволить маме". Более того, колонка распознает голоса и если ребенок пользователя попросит "позвонить его маме", то колонка выберет правильную маму.