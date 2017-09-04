Panasonic показала отзывающийся на голос холодильник-самокат

На выставке IFA 2017, которая проходит с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Panasonic продемонстрировала еще одну свою разработку для "умного дома" — самодвижущийся холодильник с голосовым управлением.





Устройство пока находится на стадии концепта. Небольшой холодильник отзывается на голосовые команды и может, например, поехать к пользователю, если тот его позовет. Для ориентации в пространстве используется датчик глубины и лидар ( лазерный радар).

По задумке Panasonic, такая кухонная техника может пригодиться пожилым пользователям, избавив их от необходимости ходить в кухню слишком часто.





Также рассматривается возможности установки на верхней поверхности нагревательной плиты для перемещения теплой пищи из комнаты в комнату.