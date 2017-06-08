GoPro показала свою VR-камеру Fusion

Компания GoPro выступает спонсором спортивного мероприятия Mountain Games, которое проходит с 8 по 11 июня, и решила воспользоваться случаем, чтобы показать желающим свою новую камеру GoPro Fusion для съемки сферического видео.


Напомним, камера GoPro Fusion анонсирована в апреле, но тогда сведений о ней производитель совсем мало, даже изображение показывало только кусочек гаджета. Было заявлено, что она позволяет снимать 5.2K-видео на скорости 30 кадров в секунду, а также представляет собой "шесть камер GoPro, сплавленных в одну".


По сообщениям очевидцев, камера получила текстурированные кромки для удобного захвата вроде тех, что можно увидеть у Hero5 Black. Она оснащается двумя объективами спереди и сзади. Гаджет несколько больше Hero5 Black, но также полностью квадратный, объективы не защищены выступающим корпусом. На одной из сторон размещен небольшой LCD-дисплей, отображающий режим работы камеры.

GoPro планирует ограниченный коммерческий выпуск GoPro Fusion в конце 2017 года.

Источник
Engadget
Теги
камера GOPRO GoPro Fusion

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