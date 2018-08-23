Первые полнокадровые беззеркалки Nikon представлены официально

Компания Nikon представила полнокадровые беззеркальные фотокамеры Nikon Z6 и Z7, а также объективы NIKKOR серии Z с новым байонетом большего диаметра.


Фотокамеры Z6 и Z7 оснащены новой полнокадровой CMOS-матрицей Nikon формата FX с обратной подсветкой и встроенной АФ с определением фазы в фокальной плоскости, а также процессором Expeed 6.


Модель Z7 имеет разрешение 45,7 млн эффективных пикселей и поддерживает стандартный диапазон чувствительности ISO от 64 до 25 600 единиц. Z6 обладает разрешением 24,5 млн эффективных пикселей и стандартным диапазоном чувствительности ISO от 100 до 51 200 единиц. Количество точек фокусировки достигает 493 у Z7 и 273 у Z6, что обеспечивает покрытие приблизительно 90 % площади изображения как вертикально, так и горизонтально.


Камеры поддерживают запись видео 4K UHD (3840 × 2160) на скорости 30 кадров в секунду и Full HD на скорости 120p. Серийная съёмка возможно до 9 к/с у Z7 и 12 к/с у Z6.


Сенсорный ЖК-дисплей диагональю 3,2 дюйма обладает механизмом наклона. Поддерживаются беспроводные подключения по Wi-Fi и Bluetooth.

Продажи Nikon Z7 начнутся в сентябре по цене $3 399,95 без объективов в комплекте, а Nikon Z6 — до конца года по цене от $1 995,95.

Источник
Nikon
Теги
камера NIKON

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