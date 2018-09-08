Дважды опоздавший беззеркальный фуллфрейм. Первые впечатления от Canon EOS R

Canon долгое время жила в идеальном мире, где профессионалы снимают зеркалками, а камеры со сменной оптикой используются любителями и дилетантами. По крайней мере именно такой подход читался в продуктовой линейке. Однако в этом году японцы поняли: отрицать реальность бессмысленно, беззеркалки – не очередная временная мода, а настоящее и будущее профессиональной фотографии. Так появился Canon EOS R, первый истинно профессиональный аппарат без зеркала, и сегодня мы познакомимся с ним поближе.

Забавный факт: Canon и Nikon уже вошли в историю, как компании дважды опоздавшие с выходом на рынок беззеркалок. Nikon долгое время боялся внутренней конкуренции и выпускал системные камеры Nikon 1 с крошечным сенсором и явно любительским позиционированием, Canon сразу начал ставить APS-C сенсоры, поэтому линейка EOS M в целом оказалась не такой уж и бессмысленной. Это доказывает и тот факт, что они по-прежнему есть на рынке, в то время как Nikon 1 давно канула в Лету. В этом году обе компании, наконец, поняли, что будущее давно наступило, а беззеркальный фотоаппарат должен быть полнокадровым. Nikon недавно представил сразу два фуллфрейма, Z6 и Z7, а теперь и Canon выступил с EOS R. Словом, жить стало легче, друзья, жить стало веселее.

Есть лишь одно обстоятельство: на троне в мире беззеркальных фуллфреймов последние пару лет восседает Sony и ее камеры чудо как хороши. Но это вы и сами знаете, а теперь давайте узнаем, что может противопоставить Canon и стоит ли вообще воспринимать EOS R всерьез?



Canon EOS R

Что к чему?

Удивительно, но компании до последнего момента удавалось сохранять новую камеру в тайне, первые внятные подробности о EOS R появились буквально за пару дней до анонса. А до того циркулировали лишь домыслы разной степени достоверности. Сообщалось, в частности, о том, что Canon выпустит камеру без зеркала с прежним байонетом. Однако этого не произошло, EOS R – совершенно новая система, с новым креплением объектива и с более коротким рабочим отрезком.

Основные технические характеристики Canon EOS R:

Класс: полнокадровая беззеркальная камера

Сенсор: 30 Мп, CMOS, Full Frame (36x24 мм)

Байонет: Canon ER

Формат фото: RAW, JPEG (6720x4480)

Формат видео: 4K (4096x2160@30/24 fps), Full HD (1920x1080@60/30/24 fps), HD (1280x720@120/60 fps)

Диапазон чувствительности: ISO 100 – 40000 (50 – 102400)

Диапазон выдержек: 1/8000 – 30 с

Серийная съемка: 8 кадров/с

Экран: 3,2’’, 2,1 млн. точек, наклонно-поворотная конструкция

Видоискатель: электронный, OLED, разрешение 3,69 млн. точек, 100% покрытие кадра, увеличение 0,74x

Стабилизация: только оптическая (в объективе)

Память: 1 x SD/SDHC/SDXC

Встроенная вспышка: нет

Wi-Fi: встроенный модуль + NFC

Аккумулятор: LP-E6N, 1865 мАч

Размеры: 136х98х84 мм

Вес: 660 г

Цена в США: Body – $2300, Kit – $3400

В основе камеры лежит полнокадровый (36х24 мм) CMOS-сенсор с разрешением 30-мегапикселей. Возможно, это точно такая же матрица, которая стояла и в Canon EOS 5D Mark IV. Совпадают точные физические размеры, разрешение, а диапазон чувствительности довольно близок: ISO от 100 до 40 000 в обычном режиме и до 102 400 в расширенном. Впрочем, на мой взгляд, использование проверенного временем сенсора - скоре плюс, чем минус. Цена ошибки для Canon в этот раз была бы слишком высока.

Canon EOS R позволяет сохранять снимки в формате Dual Pixel RAW, а также в привычном для Canon 14-битном RAW, и сжатом без потерь C-Raw. Впрочем, работать с «сырыми» файлами на данный момент можно только в фирменном приложении Canon DPP, Lightroom, ACR, Capture One и другие пакеты пока еще не получили соотвествующих обновлений.

Как выглядит?

В момент зарождения жанра беззеркальных камер нам обещали более компактные размеры, легкие «тушки» и «стекла», но в итоге системные камеры постепенно стали полнокадровыми, и здесь уже ни о каком выигрыше в габаритах говорить не приходится. И если корпус Canon EOS R стал чуть тоньше, чем у аналогичной зеркальной камеры, то на размерах оптики отказ от зеркала не сказался вообще никак. Так что всех, кто мечтал о том, что с новой беззеркалкой, наконец, можно будет путешествовать налегке, придется сразу разочаровать.

Но есть и положительный момент – держать новую камеру в руках так же удобно, как и зеркалку. Так что в этом отношении переход с какого-нибудь EOS 5D на EOS R будет совершенно безболезненным. От джойстика на задней панели отказались – в Canon сочли, что для выбора точки фокусировки вполне хватит сенсорного экрана. Спорное решение, но для его проверки на практике потребуется как минимум пара недель, за короткое время тестирований камеры после официальной презентации оценить все плюсы и минусы не удалось. Зато удалось в полной мере насладиться возможностями кастомизации EOS R – практически все кнопки и селекторы, включая новую сенсорную полосу на задней панели можно переназначить на свое усмотрение. Еще один важный элемент – кольцо на объективе, которое по умолчанию отвечает за управление диафрагмой, но может быть запрограммировано и на другие функции.

Сенсор камеры в выключенном состоянии закрывается металлической шторкой – странно, что никто из производителей прежде такого не делал, а ведь это удивительно простой способ защиты от пыли и мусора. Верхняя панель содержит небольшой монохромный дисплей, который отображает основные параметры съемки – еще одно важное отличие от конкурирующих моделей Sony Alpha.

Электронный видоискатель – самая спорная и трудная в принятии вещь для любого пользователя зеркальной камеры. В Canon это прекрасно понимали, и экономить на EVF не стали, так что здесь мы получили крупную и яркую OLED-панель с разрешением 3,69 млн. точек и увеличением 0,76х при стопроцентном покрытии поля кадра. Свежие беззеркалки Nikon Z6 и Z7 предлагают в целом аналогичный видоискатель, но с большим увеличением – 0,80х.

ЖК-дисплей на задней панели камеры откидывается и поворачивается, что будет особенно удобно при съемки видео. Во всяким случае многочисленные видеоблогеры после презентации EOS R не могли скрыть своего восторга. Впрочем, эта западная манера восхищаться всем подряд нам с вами исторически чужда. Так что я отмечу, что экран получил неплохое антибликовое покрытие и разрешение 2,1 млн. точек при диагонали 3,2 дюйма. Это лучше, чем было в зеркалке Canon EOS 5D Mark IV.

Ну и раз уж мы начали сравнивать EOS R с зеркалками Canon, то нужно отметить и отказ от привычного переключателя режимов съемки PASM – теперь все режимы меняются верхним дисковым селектором и отображаются на вспомогательном экране. Удобно ли это? Да, вполне, но пользователям DSLR-камер придется немного пострадать, вырабатывая новые привычки.

Что умеет?

Здесь, пожалуй, стоит начать с того, чего в камере нет. А нет в ней такой важной штуки, как стабилизация изображения за счет сдвига матрицы. Как и в зеркальных камерах Canon, здесь возможна только оптическая стабилизация и только при наличии соответствующего объектива. Представленный вместе с EOS R стандартный зум 24-105mm F4 обладает встроенным стабилизатором, а RF 50mm F1.2 нет. Для видеографов, которые любят использовать оптику с ручной фокусировкой через переходник это, безусловно, плохая новость. А заодно и весомый аргумент в пользу беззеркалок Sony, у которых стабилизация возможно с любой оптикой и в любых условиях.

Но есть и хорошая новость – в Canon позаботились о встроенном режиме съемки Time Lapse, которого нет в камерах Sony. Так что снимать интервальный ролики можно будет без дополнительных приложений и приспособлений.

Число датчиков автофокусировки позволяет выбирать любую из 5 655 позиций. Датчики покрывают 100% кадра по вертикали и 88% по горизонтали, а их чувствительность позволяет спокойной наводиться на резкость даже в очень плохих условиях (до -6EV). Наводится камера очень уверенно и быстро – тестовая съемка в основном велась в темном месте и никаких проблем у Canon EOS R не возникло. Затвор сам по себе работает достаточно тихо, а к релизу Canon обещает добавить полностью бесшумный режим с электронным затвором, в тестовых образцах камеры с предварительной прошивкой эта функция не работала.

Серийная съемка с заблокированным по первому кадру автофокусом происходит с частотой 8 кадров в секунду. При постоянно работающем автофокусе камера снимает с частотой 5 кадров в секунду, а с фокусировкой в следящем режиме – 3 кадра в секунду. В общем, репортажная съемка с таким аппаратом будет непростой задачей. Объема встроенного буфера хватает примерно на 47 кадров в формате RAW или на 100 кадров в формате JPEG.

А в том, что касается видео Canon EOS R повторяет многие особенности EOS 5D Mark IV. И самая неприятная из них – 1,8х кроп, который делает затруднительным получение широкого угла обзора. В камерах Sony такой проблемы давно нет, а Canon почему-то не может (или не хочет?) от нее избавиться. Максимально возможное разрешение для видео – 3840x2160 пикселей с частотой 30 кадров в секунду, а вот Full HD можно снимать при 60 fps, а обычное HD – при 120. Максимальный битрейт – 480 Мбит/с, так что на 32-гигабайтную карту памяти вы сможете записать лишь 8 минут видео. И да, слот в камере всего один, SD. Жаль, что не два, но спасибо, что не XQD.

Как снимает?

Несмотря на некоторые очевидные недостатки, от короткой съемки на Canon EOS R остаются самые положительные впечатления. По крайней мере, я не задавался «а это точно камера 2018 года?», как в случае с Nikon Z6. Фокусировка точная и бесшумная, а полтинник со светосилой 1.2 дает исключительно резкую и приятную картинку. Собственно, все приведенные ниже примеры были сделаны на два объектива – RF 24-105mm F4 и RF 50mm F1.2.



ISO 800, 65 мм, F5, 1/100 с



ISO 400, 24 мм, F5, 1/60 с



ISO 1250, 50 мм, F2.2, 1/50 с



ISO 500, 50 мм, F2.2, 1/60 с



ISO 100, 50 мм, F2.2, 1/60 с



ISO 3200, 33 мм, F4, 1/80 с



ISO 1000, 24 мм, F4, 1/60 с



ISO 6400, 24 мм, F4, 1/60 с



ISO 320, 50 мм, F1.6, 1/80 с



ISO 100, 50 мм, F1.6, 1/80 с



ISO 400, 50 мм, F1.6, 1/60 с



ISO 5000, 61 мм, F4, 1/80 с



ISO 1000, 50 мм, F1.8, 1/60 с



ISO 5000, 50 мм, F1.8, 1/80 с



ISO 100, 50 мм, F1.6, 1/500 с



ISO 100, 50 мм, F1.8, 1/640 с



ISO 6400, 105 мм, F4.5, 1/160 с



ISO 4000, 25 мм, F4.5, 1/60 с

Обязательно посмотрите примеры в полном разрешении и оцените чистоту картинки на снимках с высокой чувствительностью. Результат съемки со слабым искусственным светом на ISO 6400 приятно удивляет. От окончательных выводов на стадии предварительного знакомства, с вашего позволения, я откажусь.

Что в итоге?

В США Canon EOS R появится в продаже в октябре 2018, сама камера будет стоить $2300, а комплект с универсальным зумом RF 24-105mm F4L обойдется в $3400. Вполне адекватный ценник за аппарат подобного уровня, а вот цены на оптику абсолютно беспощадны. Скажем, новый светосильный «полтинник» Canon RF 50mm f/1.2L USM оценен в $2300, а светосильный зум RF 28-70mm F2.0L обойдется уже в $3000. Впрочем, последний на данный момент остается единственным в своем роде, и Canon не без оснований рассчитывает на то, то найдутся желающие купить именно этот объектив, а не, например, 24-70/2.8 для байонета EOS в комплекте с переходником EF-ER.



Canon EOS R

Переходников сразу будет три и все они работают с сохранением всех функций объективов, включая стабилизацию. Один из них предлагает только крепление, второй содержит дополнительное управляющее кольцо, которое можно кастомизировать, а третий дополнительно предлагает крепление для светофильтра. Да, вы все правильно поняли – светофильтр устанавливается между задней линзой объектива и матрицей, а не накручивается перед передней. В общем, ждем октября, ждем официальной российской премьеры и держим кулачки за то, чтобы наши цены как можно меньше отличались от американских и европейских.