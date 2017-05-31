В Platinum Games обсуждают Bayonetta 3

Ацуши Инаба (Atsushi Inaba) из Platinum Games рассказал, что студия сейчас занята обсуждением Bayonetta 3. Речь идет о настоящем мозговом штурме; разработчики размышляют над тем, как будет выглядеть игра, какие изменения ожидают игроков и какие идеи в ней будут использоваться.

Идей, к слову, много. Например, существует вероятность радикальных изменений, вроде смены протагониста. Возможно, что в новой части «Байонетта» окажется мужчиной. Впрочем, скорее это шутка.

Напомним, что вторая часть Bayonetta вышла только на Nintendo Wii U в 2014-ом году.