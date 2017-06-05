Microsoft показала Xbox Project Scorpio для разработчиков

Компания Microsoft опубликовала небольшое видео, в котором Кевин Гэммил (Kevin Gammill) из команды Xbox Engineering рассказывает подробнее о комплекте для разработчиков Project Scorpio dev kit.

Напомним, под кодовым названием Project Scorpio известна следующее поколение игровой консоли Xbox. На видео показывается комплект для разработчиков вблизи, но отмечается, что финальный вариант приставки будет выглядеть иначе. Также отмечается, что некоторые разработчики создают миниатюрные игры для OLED-дисплея спереди.

Дисплей представляет собой уникальную особенность Project Scorpio, но маловероятно, что Microsoft добавит ее в розничную версию приставки. Комплект для разработчиков включает ряд особенностей, которые будут в розничной версии Project Scorpio., включая три порта USB спереди, а также сетевую карту для дебага. Внутри расположен слегка ускоренный GPU, 24 ГБ оперативной памяти, вдвое больше, чем будет в розничной вервии, твердотельный накопитель на 1 ТБ и 1 ТБ на винчестере. Предусмотрена возможности переключаться между режимами Xbox One, One S и Scorpio.

Как ожидается, Microsoft представит финальное название Project Scorpio на выставке E3 (Electronic Entertainment Expo) 2017, которая пройдет с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе.