inXile перешла на вторую стадию разработки Wasteland 3

Напомним, что компания по сбору средств на ролевую игру Wasteland 3 завершилась успешно, разработчикам удалось получить от фанатов 3 миллиона 121 тысячу долларов. Изначально же они просили 2 миллиона 750 тысяч.

Сегодня стало известно, что Wasteland 3 переходи на стадию продакшена, это вторая (из шести) стадия разработки игры, релиз которой должен состояться в конце 2019-го года. Авторы пообещали делиться информацией и всем, что касается продвижения разработки RPG.

Wasteland 3 заявлена для PS4, Xbox One и PC.

Источник
FIG
Теги
игры Wasteland 3

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