Pokemon Ultra Sun и Pokemon Ultra Moon анонсированы для Nintendo 3DS

Компании Nintendo и The Pokemon Company официально анонсировали следующие большие игры во вселенной Pokemon. Речь идет об эксклюзивных для портативной Nintendo 3DS проектах Pokemon Ultra Sun и Pokemon Ultra Moon.

Разработчики сообщили, что нас ждут игры с собственными историями в уже знакомой по «простым» Sun и Moon вселенной. В продажу обе игры поступят 17 ноября 2017-го года.

Фанатов ожидает встреча с новыми видами покемонов и новые элементы в геймплее.

Напомним, что «обычные» Pokemon Sun и Pokemon Moon разошлись тиражом более 15 миллионов копий.  

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