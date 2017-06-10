Представлен эффектный трейлер Ace Combat 7

Bandai Namco и студия Project Aces показали новое видео Ace Combat 7, приуроченное к выставке E3 2017. В ролике рассказывается о том, о чем все-таки пойдет речь в этом сюжетном воздушном боевике, фантастическом авиасимуляторе, который призван продолжить славные традиции предыдущих выпусков. 

Разумеется, в Ace Combat 7 речи о реалистичном геймплее и правдоподобной симуляции боевых действий в воздухе не идет. Это задорный экшн, созданный с целью развлечь и порадовать игроков. Релиз намечен на PC, PS4, Xbox One. Предусмотрен кооперативный режим. 

Ace Combat 7 предложит интересный сюжет от авторов Ace Combat 4 и Ace Combat 5, необычный мир недалекого будущего с мощными видами вооружениям и продвинутыми самолетами, нарисованными на движке Unreal Engine 4. Кроме того, ожидаются масштабные многопользовательские баталии.

Впрочем, некоторые бонусы, вроде дополнительных уровней и поддержки VR, окажутся доступны только обладателям PlayStation 4. 

Источник
DualShockers
Теги
игры Ace Combat 7

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