Microsoft перезапускает стратегию Age of Empires в 4K

На выставке E3 (Electronic Entertainment Expo) 2017, которая проходит с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе, компания Microsoft объявила о планах по перезапуску классической исторической стратегии Age of Empires спустя 20 лет после выхода оригинала.


По словам разработчиков, Age of Empires: Definitive Edition представляет собой переработанную 4K-версию оригинальной игры с новой графикой, отступлениями с объяснениями и сотнями новых звуковых эффектов. Она включит режимы на одного игрока и многопользовательский, а также классический режим для желающих окунуться в старые добрые времена.

На данный момент Microsoft открыла запись на участие в закрытом бета-тестировании Age of Empires: Definitive Edition. Релиз запланирован ближе к концу 2017 года. По доступности пока заявлена поддержка Windows 10 и мультиплеера Xbox Live.

Источник
Age of Empires
Теги
игра Microsoft E3 2017 Age of Empires

Комментарии

Из рубрикиИгры
Seagate представила Game Drive для PlayStation 4
Цифра дня: Сколько PlayStation 4 продала Sony?
Объявлена дата релиза Destiny 2 на ПК

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 90
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 61
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 39
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 31
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 31