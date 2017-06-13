Microsoft перезапускает стратегию Age of Empires в 4K

На выставке E3 (Electronic Entertainment Expo) 2017, которая проходит с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе, компания Microsoft объявила о планах по перезапуску классической исторической стратегии Age of Empires спустя 20 лет после выхода оригинала.





По словам разработчиков, Age of Empires: Definitive Edition представляет собой переработанную 4K-версию оригинальной игры с новой графикой, отступлениями с объяснениями и сотнями новых звуковых эффектов. Она включит режимы на одного игрока и многопользовательский, а также классический режим для желающих окунуться в старые добрые времена.

На данный момент Microsoft открыла запись на участие в закрытом бета-тестировании Age of Empires: Definitive Edition. Релиз запланирован ближе к концу 2017 года. По доступности пока заявлена поддержка Windows 10 и мультиплеера Xbox Live.