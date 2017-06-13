Bethesda анонсировала Doom VFR

На выставке E3 (Electronic Entertainment Expo) 2017, которая проходит с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе, компания Bethesda Softworks анонсировала проект под названием Doom VFR. По словам разработчиков, это не просто версия Doom для виртуальной реальности, а самостоятельная игра.


Игра Doom VFR разрабатывается студией-разработчиком id Software. Релиз запланирован до конца 2017 года для шлемов виртуальной реальности PlayStation VR и HTC Vive.

Действие игры разворачивается на марсианской научно-исследовательской базе ОАК, где демоны из ада уничтожили всех людей. По сюжету игры, геймер выступает от лица киборга, который владеет полным арсеналом классических видов оружия Doom, а также умеет телепортироваться и прыгать с помощью реактивного ранца. Он способен загружать свой разум в устройства и роботов ОАК, чтобы решать головоломки или попадать в новые зоны, в том числе две зоны марсианской базы ОАК, которые впервые представлены именно в этой игре.

Источник
Bethesda
Теги
игра виртуальная реальность Bethesda DOOM E3 2017

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