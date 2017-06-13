Bethesda анонсировала Fallout 4 VR

На выставке E3 (Electronic Entertainment Expo) 2017, которая проходит с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе, компания Bethesda Softworks анонсировала версию Fallout 4 для виртуальной реальности.


Релиз Fallout 4 VR запланирован на октябрь 2017 года. Игра выйдет на PC с поддержкой шлемов виртуальной реальности HTC Vive. По словам разработчиков, они переработали под мир виртуальной реальности системы боя, создания предметов и строительства, а также усиленный с помощью VR режим V.A.T.S.


Как обещает Bethesda , весь мир Fallout можно будет осмотреть с его сотнями мест, персонажей и заданий. На данный момент для виртуальной реальности доступны только мини-игры и окружения, созданные специально под шлемы виртуальной реальности. Fallout 4 VR же представляет собой полноценную игру, перенесенную в VR.

Источник
Bethesda
Теги
игра виртуальная реальность Bethesda Fallout 4 E3 2017 Fallout 4 VR

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