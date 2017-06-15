Metal Gear Survive отложена до 2018-го года

Компания Konami сообщила, что переносит дату выхода своего фантастического боевика Metal Gear Survive на 2018-ый год. Дело в том, что разработчикам требуется время для доведения проекта до ума и сглаживания всех острых углов.

Напомним, что в Metal Gear Survive речь пойдет о своеобразной параллельной Metal Gear вселенной с зомби и монстрами. Отец сериала Хидео Кодзима (Hideo Kojima), который, как известно, больше в Konami не работает, неоднократно заявлял, что считает неправильным подобный подход к своему детищу. В Konami, впрочем, с ним не согласны и считают, что подобные высказывания с его стороны попросту неуместны.

Выглядеть новинка будет следующим образом.





Источник
PCGamesN
Теги
игры Metal Gear Survive

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