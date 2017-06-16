Фил Спенсер объяснил, почему Scalebound отменили

Фил Спенсер (Phil Spencer) объяснил, по какой причине игра Scalebound, главный японский эксклюзив для Xbox One, была отменена. Он считает, что проект изначально анонсировали слишком рано, это в итоге самым негативным образом сказалось на процессе создания.

Спенсер заявил, что разработчики начали испытывать серьезное давление со стороны поклонников. Их ожидания оказались слишком завышены. В итоге и Microsoft и сам Хидеки Камия (Hideki Kamiya) из Platinum Games поняли, что игра попросту не будет соответствовать их ожиданиям. Из-за этого ее и отменили.

Фил Спенсер, при этом, заявил, что надеется в будущем продолжить работу с Хидеки Камией и его студией.  

Источник
Video Gamer
Теги
игры Scalebound

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