41 миллион постов, лайков и комментариев было посвящено E3 2017 в Facebook

Исследование социальной активности в Facebook показало, что с 9 июня 2017-го года в общей сложности 17 миллионов человек обсуждали выставку E3 2017 в этой сети. Пользователи создали 41 миллион постов, лайков, комментариев, связанных с главным ежегодным событием в игровой индустрии.

Самой обсуждаемой компанией, представленной на E3 2017, в Facebook оказалась Sony. Во время ее пресс-конференции 250 тысяч человек обсуждали новинки для консолей PlayStation.

Второе место заняла Microsoft с 200 тысячами активных пользователей во время пресс-конференции. Nintendo же заинтересовала 110 тысяч геймеров.

Что касается игр, то самой обсуждаемой во время презентации оказалась Star Wars: Battlefront 2. Когда ее показывали на EA Play 10 июня 110 тысяч игроков активно обсуждали перспективы проекта.

Assassin's Creed: Origins, God of War и Spider-Man привлекли по 50 тысяч человек, по поводу Super Mario Odyssey было оставлено 30 тысяч комментариев.