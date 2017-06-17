41 миллион постов, лайков и комментариев было посвящено E3 2017 в Facebook

Исследование социальной активности в Facebook показало, что с 9 июня 2017-го года в общей сложности 17 миллионов человек обсуждали выставку E3 2017 в этой сети. Пользователи создали 41 миллион постов, лайков, комментариев, связанных с главным ежегодным событием в игровой индустрии. 

Самой обсуждаемой компанией, представленной на E3 2017, в Facebook оказалась Sony. Во время ее пресс-конференции 250 тысяч человек обсуждали новинки для консолей PlayStation.

Второе место заняла Microsoft с 200 тысячами активных пользователей во время пресс-конференции. Nintendo же заинтересовала 110 тысяч геймеров. 

Что касается игр, то самой обсуждаемой во время презентации оказалась Star Wars: Battlefront 2. Когда ее показывали на EA Play 10 июня 110 тысяч игроков активно обсуждали перспективы проекта. 

Assassin's Creed: Origins, God of War и Spider-Man привлекли по 50 тысяч человек, по поводу Super Mario Odyssey было оставлено 30 тысяч комментариев. 

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