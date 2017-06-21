Sega запускает бесплатную коллекцию ретро игр для iPhone и Android

Компания Sega представила проект под названием Sega Forever, призванный принести классические консольные игры на смартфоны. Фактически, это коллекция ретро игры, адаптированная для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.


Каждая игра доступна бесплатно, но с рекламой, чтобы отключить рекламу потребуется заплатить $1,99. Как обещают разработчики, игры сохранили оригинальные сценарий и графику, но получила такие современные возможности, как сохранение в облаке, поддержка Bluetooth-контроллеров и онлайн-рейтинги. Впрочем, можно играть и без подключения к сети.

На момент запуска представлено пять игр, изначально созданных под приставке Sega Genesis или Mega Drive, включая оригинальный Sonic the Hedgehog, Comix Zone, Altered Beast, Kid Chameleon, и Phantasy Star II. Разработчики планируют добавлять игры в коллекцию каждые две недели. На данный момент доступность игр может зависеть от региона.

Источник
Sega Forever;
Теги
смартфон ANDROID планшет игра IOS SEGA

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