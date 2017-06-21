Фанатский фильм The Witcher: Alzur's Legacy расскажет историю ведьмака Ламберта

Фанатская картина The Witcher: Alzur's Legacy расскажет историю не Геральта, а ведьмака Ламберта, с которым можно было встретиться в игре The Witcher 3. Над проектом трудятся профессиональные польские актеры и опытная съемочная группа.

Судя по роликам, выглядит фильм весьма неплохо. Действие развернется через несколько десятилетий после событий книг.

Для завершения работы команде требуются дополнительные 15 000 долларов. Еще в 2015-ом году финансы для съемок пытались собрать на польской краудфандинговой платформе Polak Potrafi, однако ничего не вышло. Сейчас создатели кино пытаются получить деньги на IndieGoGo.

Четверть Alzur's Legacy уже готово. Если удастся собрать деньги, то съемки пройдут в конце августа.