В Amazon UK один человек может заказать лишь одну SNES Classic Mini

В британском отделении Amazon один покупатель может заказать лишь одну игровую приставку SNES Classic Mini. В Amazon пошли на такой шаг из-за высокого спроса и небольшого количества консолей.

Те же, кто уже сделали предзаказ на несколько устройств, получили уведомление, что каждому достанется лишь по одной ретро-приставке.

Сами геймеры предполагают, что сама Nintendo попросила Amazon UK пойти на такой шаг, чтобы помешать потенциальным перекупщикам. Велика вероятность, что после релиза SNES Classic Mini будет стоить дороже, чем на старте, как и в случае с NES Classic Mini.

SNES Classic Mini выходит 29 сентября. 

Источник
Eurogamer
Теги
игровые приставки ретро SNES Mini

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