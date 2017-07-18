Названы самые популярные игры первой половины 2017 года в России

Немецкая компания CFk, специализирующаяся на чартах продаж игр, опубликовала данные о самых популярных проектах в первой половине 2017-го года в разных странах Европы. В том числе и в России.

Первое место в нашей стране заняла FIFA 17. Релиз игры состоялся в 2016-ом году, однако она до сих пор пользуется высокой популярностью в наших краях. Вторая позиция за Grand Theft Auto V (напмоним, что релиз игры впервые состоялся в 2013-ом на PS3/Xbox 360, а позднее она появилась на PC, Xbox One и PS4). Третье место у Rainbow Six: Siege (также не новая игра, 2015-го года).