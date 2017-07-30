Resident Evil 7 разошелся тиражом 3,7 млн экземляров

Последние суперхиты от Capcom продаются далеко не так хорошо, как предполагали аналитики японского издательства. Боссы разочарованы в том числе и результатами Resident Evil 7. Напомним, что Capcom собиралась реализовать 10 миллионов копий этого хоррора. Однако до сих пор было продано лишь 3,7 милллионов копий. Причем, за последний квартал было реализовано всего 200 тысяч копий.

Что касается Dead Rising 4, то игра даже не добралась до своего первого миллиона.

Street Fighter V купили 1,7 миллиона человек.

Плохо продается и Monster Hunter XX.

Зато Capcom рапортует об успешном старте Ultra Street Fighter II для Nintendo Switch, а также возлагает большие надежды на Monster Hunter World для PlayStation 4.