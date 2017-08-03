В танковом экшне Armored Warfare появилась польская бронетехника

Разработчики танкового экшна Armored Warfare: Проект Армата сообщили о выходе обновления 0.21. Апдейт уже установлен на основные серверы. Обновление приносит линейку польской военной техники, PvP-карту «Панамский канал», переработанные карты «Надым» и «Кошице» для PvP-сражений и режима «Столкновение», а также упрощенный ангар.





Польская боевая техника включает ББМ BVP Šakal, KTO Rosomak и KTO Rosomak M1, а также легкий танк WPB Anders и истребитель танков Wilk XC-8. В PvP-миссии «Панамский канал» игроки сразятся за ключевую стратегическую точку Центральной Америки. На карте найдется место и для прямых столкновений, и для дальнего обстрела, и для коварных засад. В будущем разработчики представят карту «Панамский канал» в версии для гибридного режима «Столкновение».

В обновлении 0.21 были переработаны две популярные PvP-карты «Надым» и «Кошице» – бывшие «Вечная мерзлота» и «Предгорье». Обе значительно изменились и доступны для игры в PvP-режиме с PvE-элементами «Столкновение».

Для игроков, сражающихся в Armored Warfare: Проект Армата на слабых компьютерах, был добавлен упрощенный ангар. Включив его в настройках графики, пользователь уберет все декоративные изображения с экрана, тем самым повысив производительность и ускорив обработку изображения.