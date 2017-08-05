Объявлена дата выхода дополнения «Рыцари Ледяного Трона» для Hearthstone

Компания Blizzard Entertainment объявила дату выхода дополнение «Рыцари Ледяного Трона» для игры Hearthstone, ранее известной как Hearthstone: Heroes of Warcraft. Оно станет доступно 10 августа в США и 11 августа в Европе и Азии, в том числе для пользователей из России.







Дополнение принесет 135 новых карт, которые предстоит отвоевать у Короля-лича. Комплекты карт дополнения «Рыцари Ледяного Трона» появятся в Hearthstone в версиях для Windows, Mac и мобильных устройств под управлением Windows, iOS и Android.





Их можно будет выиграть в режиме «Арены», а также приобрести за внутриигровое золото или настоящие деньги по той же цене, что и прочие комплекты карт Hearthstone. С 8 июля дня и вплоть до выхода дополнения все желающие получить аудиенцию у Короля-лича могут оформить предзаказ на 50 комплектов карт «Рыцарей Ледяного Трона» по специальной цене 2799 рублей в версиях для PC, Mac и Android (не более одной покупки для учетной записи) или 3790 р. в версии для iOS.