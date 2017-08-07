Sonic Forces сразу может начать продаваться по сниженной цене

Ожидаемый всеми поклонниками синего ежа Sonic'а проект Sonic Forces, судя по всему, рассматривается Sega не как AAA-игра, а как бюджетное приключение со сниженным ценником. По крайней мере, на это указывают цены у европейских и австралийских ритейлеров, которые уже начали принимать предварительные заказы на игру. Стоит она у них меньше 40 долларов.

Напомним, что изначально о Sonic Forces говорили, как о новой большой игре со своим мэскотом, синим скоростным ежом Соником в главной роли.

Игра выходит на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC в конце 2017 года.

Геймер сможет определиться и с внешним видом и со способностями, а также со специальным гаджетами персонажа в продвинутом редакторе. Ваш герой, обещают разработчики, станет полноценной частью сюжетной линии.

По мере продвижения по уровням, герои смогут получить доступ к сотням предметов, усиливающих скорость, силу и прочее. Например, есть аксессуары для автоматического сбора колец, возможности совершить высокий прыжок, мгновенного уничтожения противников, временной неуязвимости, возможности возродиться с пятью кольцам и так далее.