Sonic Forces сразу может начать продаваться по сниженной цене

Ожидаемый всеми поклонниками синего ежа Sonic'а проект Sonic Forces, судя по всему, рассматривается Sega не как AAA-игра, а как бюджетное приключение со сниженным ценником. По крайней мере, на это указывают цены у европейских и австралийских ритейлеров, которые уже начали принимать предварительные заказы на игру. Стоит она у них меньше 40 долларов. 

Напомним, что изначально о Sonic Forces говорили, как о новой большой игре со своим мэскотом, синим скоростным ежом Соником в главной роли.

Игра выходит на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC в конце 2017 года. 

Геймер сможет определиться и с внешним видом и со способностями, а также со специальным гаджетами персонажа в продвинутом редакторе. Ваш герой, обещают разработчики, станет полноценной частью сюжетной линии.

По мере продвижения по уровням, герои смогут получить доступ к сотням предметов, усиливающих скорость, силу и прочее. Например, есть аксессуары для автоматического сбора колец, возможности совершить высокий прыжок, мгновенного уничтожения противников, временной неуязвимости, возможности возродиться с пятью кольцам и так далее.

Источник
ComicBook
Теги
игры Sonic Sonic Forces

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