В Overwatch стартовали «Летние игры»

Компания Blizzard Entertainment объявила о старте события «Летние игры» в игре Overwatch. Оно продлится с 8 по 29 августа. Разработчики подготовили новую спортивную арену, рейтинговые таблицы и соревновательный режим «Лусиобола».





Геймеры смогут получить новые облики, эмоции, победные позы, реплики, граффити и лучшие моменты матча. Предлагается более 50 новых тематических предметов, среди которых легендарные «Ангел — Богиня победы», «Барбекю: 76» и «Спасатель Маккри». Предметы, которые были представлены в рамках прошлогоднего события, можно будет приобрести со скидкой.

«Лусиобол» позволяет сразиться 3х3 в разновидность футбола на стадионе «Эстадиу ди Ранс» в Рио-де-Жанейро или на новом поле «Арена Харбор-Сидней». Доступен традиционный лусиобол или новый соревновательный «Кубок Лусио» — с квалификационными матчами, рейтингом навыков, рейтинговыми таблицами, победными очками и тому подобным.