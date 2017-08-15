В World of Tanks Blitz появится контент Warhammer 40,000

Компания Wargaming объявила о сотрудничестве в Games Workshop, создавшей вселенную Warhammer 40,000. В результате, игрокам танкового экшена World of Tanks Blitz станет доступен уникальный контент.


Вселенная Warhammer 40,000, созданная компанией Games Workshop, сильно разрослась за прошедшие с момента изначального релиза три десятилетия. В ней человечество противостоит множеству чужих рас, злым богам и древним машинам. Помимо настольных игр, она включает в себя множество книг, комиксов и видеоигр, и имеет культовый статус у множества поклонников по всему миру.

Wargaming и Games Workshop обещают раскрыть подробности партнерства World of Tank Blitz и Warhammer 40,000 в ближайшее время.

Источник
Wargaming
Теги
игра World of Tanks Wargaming танк World of Tanks Blitz Warhammer Warhammer 40000

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