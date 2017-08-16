Agents of Mayhem получает оценки

Боевик в открытом мире Agents of Mayhem, своеобразное идейное продолжение Saints Row, начал получать оценки в профильных изданиях. К сожалению, высокими баллами от критиков игра похвастаться не может. На данный момент на Metacritic рейтинг проекта составляет лишь 68 из 100.

Рецензенты отмечают интересную подборку оружия и гаджетов, положительно отзываются о возможности создать собственную команду из трех разных героев (всего же предложено 12), но сетуют на однообразие и недостаточную глубину геймплея.

  • Polygon – 5.5
  • Game Informer – 8
  • Attack of the Fanboy – 3.5/5
  • GamesRadar+ – 4/5
  • Destructoid – 7
  • God is a Geek – 8
  • Push Square – 8
  • Hobby Consolas [Испания] – 70/100
Источник
Metacritic
Теги
игры

Комментарии

Из рубрикиИгры
Анонсирована новая игра The Good Life от создателя Deadly Premonition
Компания Electronic Arts распродает игры в рамках акции «Хиты за Полцены»
По мотивам онлайн игры The Secret World снимут телесериал

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 139
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 94
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 77
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 48
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 45
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 38