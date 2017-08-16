Agents of Mayhem получает оценки
Боевик в открытом мире Agents of Mayhem, своеобразное идейное продолжение Saints Row, начал получать оценки в профильных изданиях. К сожалению, высокими баллами от критиков игра похвастаться не может. На данный момент на Metacritic рейтинг проекта составляет лишь 68 из 100.
Рецензенты отмечают интересную подборку оружия и гаджетов, положительно отзываются о возможности создать собственную команду из трех разных героев (всего же предложено 12), но сетуют на однообразие и недостаточную глубину геймплея.
- Polygon – 5.5
- Game Informer – 8
- Attack of the Fanboy – 3.5/5
- GamesRadar+ – 4/5
- Destructoid – 7
- God is a Geek – 8
- Push Square – 8
- Hobby Consolas [Испания] – 70/100
ИсточникMetacritic