Agents of Mayhem получает оценки

Боевик в открытом мире Agents of Mayhem, своеобразное идейное продолжение Saints Row, начал получать оценки в профильных изданиях. К сожалению, высокими баллами от критиков игра похвастаться не может. На данный момент на Metacritic рейтинг проекта составляет лишь 68 из 100.

Рецензенты отмечают интересную подборку оружия и гаджетов, положительно отзываются о возможности создать собственную команду из трех разных героев (всего же предложено 12), но сетуют на однообразие и недостаточную глубину геймплея.

Polygon – 5.5

Game Informer – 8

Attack of the Fanboy – 3.5/5

GamesRadar+ – 4/5

Destructoid – 7

God is a Geek – 8

Push Square – 8

Hobby Consolas [Испания] – 70/100