Анонсирован ремейк Fear Effect

Компания Square Enix Collective анонсировала ремейк некогда популярного стильного боевика Fear Effect, вышедшего в 2000 году на PlayStation. Версия "заново" называется Fear Effect Reinvented. Игрокам снова предстоит взять на себя роль трех намеников (среди которых пара прекрасных девушек), изучающих Гонконг в поисках пропавшей дочери одного из лидеров триады. 

По словам основателя студии Sushee, которой поручена работа над ремейком, новинка сохранит дух оригинала и его уникальную атмосферу. Фиксированное расположение камеры также не станут менять. 

Релиз Fear Effect Reinvented запланирован на 2018 год для PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. 

Источник
DualShockers
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