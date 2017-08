Представлена карта игрового мира Assassin's Creed: Origins

Компания Ubisoft представила карту игрового мира своего многообещающего проекта в открытом мире Assassin's Creed: Origins. На изображении можно увидеть разделенные области и важные точки.

Также стало известно, что новые доспехи будут менять внешний вид персонажа.

Релиз Assassinʼs Creed: Origins состоится 27 октября 2017 года на PC, PS4 и Xbox One.

Напомним, что ранее разработчики заявили, что главного героя сделали египтянином намеренно — чтобы он смог стать своеобразным гидом по Древнему Египту времен Клеопатры для геймеров. Как известно, игры франшизы Assassin's Creed это не только истории о борьбе Ассассинов и Тамплиеров, но еще и виртуальные путеводители по эпохам, истории и городам.

Именно в Origins мы узнаем, как появился орден Ассассиов — приключения Байеке как раз к этому и приведут.

В Ubisoft также захотели сделать Байека 30-летним зрелым мужчиной, а не молодым парнем, познающим жизнь, как это часто бывало в предыдущих частях Assassin's Creed.

Вместо мини-карты игрокам придется полагаться на орла Сену для изучения местности и обнаружения врагов. Именно на управлении орлом завязано и быстрое перемещение.

Помимо стандартного издания за 59,99 долларов, предусмотрен Deluxe Pack за 69,99 долларов и "Золотой" вариант Gold Edition за 99,99 долларов. Также в продажу поступит Gold Steelbook Edition в красивой упаковке за 109,99 долларов. За предзаказ игры положена уникальная миссия под названием The Secrets of the First Pyramids.

В Origins, над которой начались работы еще до появления Assassin's Creed: Unity, ожидается новая боевая система и переработанная система AI. Вместо мини-карты используется компас, нет отдельной кнопки для бега (все зависит от силы нажатия на контроллер), ожидается возвращение возможности красться.

Игроку дадут возможность прогулять и по большим и по маленьким городам. Известно о Мемфисе и Александрии. NPC будут соблюдать особый расопрядок дня, бодрствовать днем, спать ночью, кушать, ходить в туалет (!). Гладиаторские сражения для развлечений приложатся.

Помимо исследования суши, предлагается заглянуть и под воду, найти сокровища там.