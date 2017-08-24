В Electronic Arts не ставят крест на сериале Mass Effect

Вице-президент Electronic Arts Патрик Содерлунд (Patrick Söderlund) заявил, что считает критику Mass Effect: Andromeda незаслуженной. Он уверен, что Andromeda это увлекательная и хорошая игра, некоторые элементы в которой можно было сделать изначально лучше. Однако те, кто купят её сегодня (после всех доработок), вряд ли будут разочарованы, уверен Содерлунд.

Также Патрик не считает, что на Mass Effect следует ставить крест: "Серия Mass Effect это гигантская франшиза и огромная вселенная. У нее масса фанатов. Я слышал о том, что люди говорят о желании Electronic Arts похоронить или заморозить серию. Однако я не вижу причин, из-за которых мы не станем выпускать новую часть Mass Effect. Mass Effect сделала многое для EA и BioWare. Тем не менее, нам придется быть осторожными и учесть пожелания поклонников и их замечания при создании следующей части".