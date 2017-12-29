Sony назвала лучшие игры 2017 года

Компания Sony представила список самых поразительных и ярких игровых моментов 2017 года. Описание игр и премьер, произведших самое больше впечатление на разработчиков, опубликовано в официальном блоге PlayStation и смонтировано в виде отдельного видеоклипа на YouTube.





В рейтинг вошли не только эксклюзивы под игровую приставку PlayStation, но и кросплатформенные игры, включая Horizon: Zero Dawn, а также контент под шлем виртуальной реальности PlayStation VR.

Напомним, на днях Sony запустила новогоднюю распродажу в онлайн-магазине игр PlayStation Store. Как обещает компания, в PlayStation Store до 19 января 2018 года пользователи смогут получить более 500 игр со скидками для PS4, PS3 и PS Vita.