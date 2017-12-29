Sony назвала лучшие игры 2017 года

Компания Sony представила список самых поразительных и ярких игровых моментов 2017 года. Описание игр и премьер, произведших самое больше впечатление на разработчиков, опубликовано в официальном блоге PlayStation и смонтировано в виде отдельного видеоклипа на YouTube.


В рейтинг вошли не только эксклюзивы под игровую приставку PlayStation, но и кросплатформенные игры, включая Horizon: Zero Dawn, а также контент под шлем виртуальной реальности PlayStation VR.

Напомним, на днях Sony запустила новогоднюю распродажу в онлайн-магазине игр PlayStation Store. Как обещает компания, в PlayStation Store до 19 января 2018 года пользователи смогут получить более 500 игр со скидками для PS4, PS3 и PS Vita.

Источник
PlayStation
Теги
игра SONY PlayStation 4 Новый год PLAYSTATION 2017

Комментарии

Из рубрикиИгры
Серверы Gran Turismo 6 отключат 28 марта
Sony запустила новогоднюю распродажу в PS Store
Пошаговая стратегия Civilization VI вышла для iPad

Обсуждаемое

Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 81
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 67
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 62
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 58
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 45
Лучшие бюджетные смартфоны: октябрь 2017 года («серый» рынок) 40