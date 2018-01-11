В Steam запускают фанатский спин-офф Half-Life

Компания Valve разрешила официально запустить через сервис цифровой дистрибуции Steam продажу игры Hunt Down The Freeman. Игра выросла на основе популярного фанатского спин-оффа по вселенной Half-Life.





К полноценному выпуску в Steam разработчики модификации сменились и довели это творение до ума, поменяв главного героя, переработав дизайн и сюжет.





Игра станет доступна со 2 февраля 2018 года. Hunt Down The Freeman может похвастаться полноценным сюжетом и дает игрокам возможность взглянуть на историю с точки зрения злодеев.