В Steam запускают фанатский спин-офф Half-Life

Компания Valve разрешила официально запустить через сервис цифровой дистрибуции Steam продажу игры Hunt Down The Freeman. Игра выросла на основе популярного фанатского спин-оффа по вселенной Half-Life.


К полноценному выпуску в Steam разработчики модификации сменились и довели это творение до ума, поменяв главного героя, переработав дизайн и сюжет.


Игра станет доступна со 2 февраля 2018 года. Hunt Down The Freeman может похвастаться полноценным сюжетом и дает игрокам возможность взглянуть на историю с точки зрения злодеев.

Источник
Steam
Теги
игра Steam VALVE Half-Life

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