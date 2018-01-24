Ubisoft представила игрового помощника по имени Sam

Компания Ubisoft представила свою новую разработку — персонального игрового помощника по имени Sam. Он делится советами и полезной информацией, обрабатывает данные из профиля игрока, библиотеки игр, списка друзей, сообщества и сервисов Ubisoft.


В данный момент функция находится на этапе бета-тестирования. Ей можно воспользоваться в бесплатном мобильном приложении Ubisoft Club. Пока Sam поддерживает только английский язык и действует только на территории Канады. В ближайшие месяцы разработчики планируют расширить зону проведения тестирования.

С помощью Sam геймеры смогут узнавать даты выхода игр, смотреть трейлеры, узнавать об отсылках к другим сериям или даже поспорить, какой ассасин - самый-самый. Голосом или с помощью текста помощнику можно задать любой вопрос об играх и сервисах Ubisoft.

Sam подключается к учетным записям геймеров, это позволяет анализировать данные о проведенных играх и подбирать советы благодаря функции "Ежедневный логин", действующей в «Tom Clancy’s Rainbow Six Осада». Sam сможет выявить моменты, вызвавшие затруднения, и предоставит видеометериалы, подготовленные сообществом. Планируется, что в ближайшие месяцы спектр возможностей будет расширен.

Sam использует Dialogflow Enterprise Edition облака Google для поддержания беседы. Эта технология и дальше будет использоваться разработчиками для обработки запросов от игроков и предоставления ответов. Программа будет учитывать часто задаваемые вопросы и дополнять базу данных Sam.

Источник
Ubisoft
Теги
игра UBISOFT голосовой помощник

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