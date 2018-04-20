Разработчики Hearthstone рассказали о режиме «Охота на монстров»

Компания Blizzard Entertainment опубликовала подробности об «Охоте на монстров» — новом бесплатном режиме для одного игрока в игре Hearthstone, предполагающем повторное прохождение. Этот режим появится в свежем дополнении для Hearthstone «Ведьмин лес».


В режиме «Охота на монстров» игроки выбирают одного из четырех опытных охотников, каждый из которых обладает особой силой героя и может собирать уникальные сокровища. Игрокам предстоит отправиться вглубь Ведьминого леса по следам ведьмы Хагаты и сразиться с группой боссов. С каждой победой эффективность колод будет расти благодаря найденным сокровищам.



Режим «Охота на монстров» появится в игре Hearthstone в четверг, 26 апреля, в 20:00 по московскому времени.




Источник
Hearthstone
Теги
игра BLIZZARD Hearthstone

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