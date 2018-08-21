Объявлена дата старта открытого бета-тестирования Battlefield V

Студия DICE и компания Electronic Arts объявили дату начала открытого бета-тестирования Battlefield V. С 4 сентября откроется ранний доступ, а 6 сентября бету смогут опробовать все игроки на ПК в Origin, Xbox One и PlayStation 4.


Открытая бета включает в себя две карты — «Роттердам» (режим «Захват») и «Полярный фьорд» (режимы «Захват» и «Большие операции»). Карта «Роттердам» погружает игроков в гущу сражений за улицы голландского города, где внутриигровая система динамических разрушений предстанет во всей красе.


«Большие операции» — это новый для серии Battlefield тип мультиплеерных схваток, разворачивающихся на нескольких картах и в рамках нескольких режимов. Игрокам предстоит поучаствовать в эпичных битвах, основанных на реальных исторических событиях и имеющих сюжетную структуру.

Напомним, релиз Battlefield V запланирован на 19 октября 2018 года. Действие разворачивается во времена Второй мировой войны, продолжив Battlefield 1, сюжет которой происходил во времена Первой мировой войны. При этом слухи об исключении одиночной кампании не подтвердились, она сохранилась, в игре предлагается несколько сюжетных линий «Военные истории» от лица разных персонажей. Премиум-доступа не предполагается. Разработчики специально отмечают, что все игроки получат одинаковые карты и режимы.

Источник
Battlefield
Теги
игра EA BATTLEFIELD Battlefield V

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