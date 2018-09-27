Представлен недорогой автономный шлем Oculus Quest

Команда социальной сети Facebook представил на конференции Oculus Connect новый шлем виртуальной реальности Oculus Quest. Компания поциционирует его как свой первый полностью автономный шлем с шестью степенями свободы.



По словам разработчиков, он не требует подключения к смартфону или компьютеру и позволяет оглядываться и совершать прогулки через виртуальное пространство совсем как в реальном мире.


Шлем идёт в комплекте с сенсорными контроллерами. К моменту запуска со шлемом будут совместимы порядка 50 игр, включая Robo Recall, The Climb и Moss.

Шлем оснащается дисплеем с разрешением 1600×1440 пикселей на каждый глаз, можно настраивать расстояние между линзами. Он мощнее и дороже, вышедшего весной автономного шлема Oculus Go.

Шлем Oculus Quest поступит в продажу весной 2019 года по рекомендованной розничной цене 399 долларов США за версию. с 64 ГБ встроенной памяти.

Источник
Facebook
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