Эксклюзивные игры для Xbox 360 теперь работают и на компьютере

Разработчики Xenia, эмулятора консоли Microsoft Xbox 360 для компьютеров, показали на видео, насколько комфортным будет игровой процесс в популярных играх. Разработчики запустили Halo 3, Halo 3: ODST, Blue Dragon, MGS Peace Walker, Condemned, Far Cry Instinct и многие другие тайтлы.



Halo 3 ODST

Лучше всего эмулировать старую консоль удалось в игре Metal Gear Solid: Peace Walker, где частота кадров была чуть менее 40 fps. Этого достаточно для одиночного прохождения. Большинство игр, к сожалению, не способны выдать даже минимально комфортные для игры 30 fps, поэтому работают медленнее, чем на оригинальном Xbox 360.

Разработка эмулятора ведётся с 2016 года. Создатели Xenia отмечают, что даже такие результаты — это значительный прогресс в сравнении с производительностью на базе старых версий DirectX или OpenGL. В нынешнем варианте лучший эмулятор Xbox 360 работает только на Windows 10 и использует DirectX 12, хотя программисты не исключают варианта, что в будущем Xenia снова будет функционировать под управлением кросплатформенного (пригодного для Linux, Windows и Android) Vulkan.

Для эмуляции игр Xbox 360 потребуется компьютер с четырёхъядерным процессором Intel Core i5 Haswell или новее, видеокарта уровня Nvidia GeForce GTX 1050Ti и 8 ГБ ОЗУ.