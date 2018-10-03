Цифра дня: Сколько читеров забанено в PUBG?

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читеров забанено в PUBG.

Разработчики популярной игры PlayerUnknown’s Battlegrounds продолжают бороться с читингом. Как подсчитал пользователь sjk045 социального новостного ресурса Reddit, количество заблокированных за читинг игроков в PUBG уже достигло 13 миллионов.





Статистика была выведена на основе почти семи десятков волн банов, о которых сообщалось в еженедельных отчётах на сайте Bluehole, родительской компании PUBG Corp.

Отметим, в феврале 2018 года команда противочитинговой системы BattlEye‏ отчиталась о преодолении рубежа в 1 миллион банов. Как тогда отметила BattlEye‏, ситуация с читингом в игре продолжает усугубляться. Резкий рост нечестной игры начался в октябре и с тех пор продолжает нарастать.