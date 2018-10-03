В новом трейлере Hitman 2 показали арсенал для убийств

Компания Square Enix и студия IO Interactive опубликовали новый трейлер к игре Hitman 2. В видеоролике показывается весь «убийственный» арсенал Агента 47.





Среди прочего, показаны уточка со взрывчаткой, телефон со взрывчаткой и удалённым управлением, оглушающие гранаты, снайперская винтовка, электрошокер, нож, бита, разного рода отвлекающие штуковины и так далее. Также разработчики предупредили насчёт зеркал — с их помощью можно увидеть противников, но и противники могут заметить вас.

Выпуск игры Hitman 2 для PC, игровых приставок PlayStation 4 и Xbox One, запланирован на 13 ноября 2018 года. Это седьмая по счету игра во франшизе.