В новом трейлере Hitman 2 показали арсенал для убийств

Компания Square Enix и студия IO Interactive опубликовали новый трейлер к игре Hitman 2. В видеоролике показывается весь «убийственный» арсенал Агента 47.


Среди прочего, показаны уточка со взрывчаткой, телефон со взрывчаткой и удалённым управлением, оглушающие гранаты, снайперская винтовка, электрошокер, нож, бита, разного рода отвлекающие штуковины и так далее. Также разработчики предупредили насчёт зеркал — с их помощью можно увидеть противников, но и противники могут заметить вас.

Выпуск игры Hitman 2 для PC, игровых приставок PlayStation 4 и Xbox One, запланирован на 13 ноября 2018 года. Это седьмая по счету игра во франшизе.

Источник
Hitman
Теги
игра Square Enix Hitman

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