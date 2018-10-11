Activision снизила системные требования Call of Duty: Black Ops 4

Релиз игры Call of Duty: Black Ops 4 должен состояться уже завтра, 12 октября. Разработчики из студии Treyarch опубликовали финальные системные требования игры. Они оказались более мягкими, чем требования, выдвигавшиеся на время бета-тестирования Call of Duty: Black Ops 4.





Итак, минимальные требования включают:

64-битную Windows 7 или свежее

Процессор Intel Core i3-4340 или AMD FX-6300

Видеокарты GTX 660 2 ГБ / GTX 1050 2 ГБ или AMD Radeon HD 7950 2 ГБ

8 ГБ оперативной памяти

25 ГБ свободного дискового пространства

Рекомендуемые системные требования Call of Duty: Black Ops 4:

64-битная Windows 10

Процессор Intel Core i5-2500K или AMD Ryzen R5 1600X

Видеокарты NVIDIA GeForce GTX 970 4 ГБ / GTX 1060 6 ГБ или AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

12 ГБ оперативной памяти

25 ГБ свободного дискового пространства

Релиз Call of Duty: Black Ops 4 запланирован на 12 октября 2018 года для игровых приставок PlayStation 4 от Sony и Xbox One от Microsoft, а также ПК на базе Windows. Игра для PC доступна для заказа на Battle.net за 1999 рублей.