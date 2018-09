Почему игры на картриджах и дисках вымерли и больше не вернутся

Не только потому, что мы привыкли качать всё из интернета.

Коллекционеры и «олдскульные» поклонники видеоигр предпочитают физические копии. Им нравится сооружать «стенки» из бесчисленного множества полок с дисками, но сегодня у такой «стенки» только один смысл – красивый фон для игрового видеоблога. В остальном же физическим носителям медленно, но, верно, приходит конец. И это правильно.

Кстати, вы знали, что Nintendo иногда устраивает такую акцию – при наличии электронной копии игры для Nintendo Switch, можно получить коробку (пустую)? Специально для коллекционеров. Однако и это лишь временная мера – пока мы все окончательно не перейдём на цифровое распространение.



...а сейчас вам просто приходит чек о приобретении игры на e-mail

Количество игр не уменьшается, а качество носителей не улучшается

Одна из не всем очевидных причин для «смерти» физических носителей – то, что количество игр непрерывно растёт. Если вы – коллекционер, то у меня для вас плохие новости: вы либо смиритесь с тем, что коллекционируете далеко не всё (например, только старые игры), либо физические копии игр вытеснят вас из вашей же квартиры. Тем более, игр сегодня делается гораздо больше, чем раньше.



Коллекция дисков дома - это так удобно (сарказм)

Многие в качестве преимущества тех же дисков приводят аргументы, что их можно перепродать, дать поиграть другу или вернуться к игре спустя десятилетия. Вот только если вы коллекционер, то вы точно не будете их продавать и вряд ли дадите другу, который может и не вернуть, или потерять, или испортить. Я как-то дал знакомым диск от PlayStation 3, поиграть, а у них собака погрызла коробку. В итоге мне вернули поцарапанный диск с покусанной коробкой и чёрно-белым, распечатанным на принтере буклетом. Будь я коллекционером, я был бы в ярости. Хотя и так было неприятно.



Сколько лет прошло, а смотреть на это страшно до сих пор, и ругаться хочется так же, как и раньше

Что касается «вернуться к игре», то и тут не всё гладко. Даже при почти идеальном хранении дисков они иногда становятся нечитаемыми спустя 10 лет. Или привод консоли ломается и перестаёт читать диски. А на ПК даже с рабочим приводом запустить игру, выпущенную лет 10-15 назад под какой-нибудь Games For Windows Live – тот ещё квест.

С картриджами ситуация лучше, но сам носитель нынче уже практически не используется. Впрочем, давайте для удобства дальше в статье считать игровые карты для PS Vita/Nintendo Switch картриджами. Это всё равно на выводы не повлияет.

Игры перестали «жить» на физических носителях

Во времена картриджей, игры целиком и полностью хранились на них. Даже сохранения прогресса с помощью батарейки были привязаны к картриджу. Сама же консоль не имела какой-то перезаписываемой памяти для долгосрочного хранения данных. С появлением дисков поначалу мало что изменилось: да, диск перезаписывать уже было нельзя, потому для сохранений придумали карты памяти. А затем – и жёсткие диски.



Эмоций было больше, чем от путешествия по Steam

С внедрением жёстких дисков стало понятно, что игры можно целиком и полностью хранить и на них, но, если есть компакт-диск, это не имеет смысла. Так, появление жёстких дисков в какой-то мере простимулировало онлайн-магазины для игровых консолей. Однако ещё в седьмом поколении (PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii) одно другому не мешало: игры могли запускаться с диска, а могли – с HDD консоли. Хотя уже тогда стали появляться различные прецеденты.

Например, Xbox 360 в качестве носителя использовала DVD, на которых можно было записать максимум 9 гигабайт данных. Поэтому некоторые игры (скажем, та же GTA V) продавались на двух дисках. Один был установочный – с него файлы перекачивались на HDD консоли. Второй – игровой, с ним уже игра запускалась. Это было неудобно – и с дисками приходилось возиться, и память на HDD забивалась.

PlayStation 3 была оборудована Blu-ray-приводом, что позволяло записывать на них игры и по 50 Гбайт. И пусть для того поколения это было ещё чересчур (количество игр, занимавших столько, можно пересчитать по пальцам – например, Uncharted 3), всё же некоторые игры даже на PS3 настойчиво требовали установить хотя бы часть данных на HDD (тот же Gran Turismo 5 или GTA V).

К слову, первые PS3 поставлялись с HDD на 20-40 Гбайт, затем в моду вошли 80 Гбайт, ну а последние модели уже выпускались с 500 Гбайт. Хотя, были и дешёвые варианты на 12 Гбайт, но их нередко покупали под замену диска, которая для PS3-PS4 – штатная процедура, не лишающая гарантии.

И всё же, несмотря на некоторые исключения, в том поколении игры всё ещё могли запускаться полностью с компакт-диска. Но последней такой консолью стала Nintendo Wii U (вышла в 2012 году). Все более поздние консоли, оборудованные дисковым приводом, уже игры с дисков не запускали. И PlayStation 4 и Xbox One требуют диск только как некий ключ игры. При этом, в Xbox One изначально игра даже не устанавливается с диска, если в интернете лежит более свежая версия (а она там лежит – об этом чуть ниже). Кстати, именно поэтому установка игр на Xbox One медленная, зато не требуется докачка патчей, установил – и играешь. На PlayStation 4 игра ставится с диска, это довольно быстро, но потом при запуске (даже в день выхода – об этом тоже поговорим) начинает качать патчи.

Короче говоря, по большому счёту дисководы консолям сегодня уже не нужны. А вся прелесть игры на Blu-ray в том, что вы можете её перепродать или дать поиграть другу. Впрочем, с таким же успехом вместо Blu-ray можно было продавать игры на мини-CD, как у GameCube.

С картриджами, кстати, произошла та же история (как договорились выше, «картриджами» для простоты будем называть не только планки ROM, но и игровые карты). Последней консолью с «самодостаточными» картриджами была Nintendo 3DS (вышла в 2011), включая все её модификации. Там ещё можно было обойтись без карты памяти – сохранения игр хранились на картриджах, разве что, различные DLC и патчи к играм ставились в память консоли. А вот уже PS Vita (конец 2011) требовала карту памяти обязательно – с картриджа запускалась только игра. Причём, если карта памяти в консоли отсутствовала, то при запуске игры выдавалась ошибка.



Никаких сохранений (почти всегда), никаких патчей, никаких сезонных пропусков

Впрочем, с Nintendo Switch получилось всё ещё хуже. Некоторые игры (в частности, L.A.Noire, Wolfenstein II: The New Colossus) даже в случае их покупки на картриджах всё равно требуют докачки неслабого объёма данных - около 10 Гбайт. Единственное преимущество от покупки картриджа здесь (учитывая, что коробку вы и так можете получить) – возможность сэкономить. Ну и продать игру потом, да.

Загружаемый контент

DLC (DownLoadable Content) принято считать чем-то плохим, но, на самом деле, это хороший способ «продлить» жизнь игре. Потому что, вообще говоря, DLC – это не патчи с багфиксами, а именно дополнительный контент. Конечно, некоторые жалуются, мол – если вы можете сразу сделать этот контент, то почему выпускаете игру без него?

Но, во-первых, в большинстве случаев разработчики именно что не успели бы доделать все эти DLC к запуску игры. То, что ещё до запуска известно, когда выйдут дополнения и какими они будут, не должно никого смущать, ведь разработка игр – это бизнес, а в нормальном бизнесе всегда всё просчитано наперёд. При этом, всем очевидно – и игрокам, и разработчикам, и издателям, что игру нужно выпустить как можно раньше.



Так видят DLC большинство игроков

Во-вторых, не всегда DLC платные. А даже когда и платные – что такого? Вы получили полноценную игру, заплатили за неё деньги, поиграли, может, даже прошли – всё честно. Игра «отработала» свою цену. DLC к покупке не обязательны, но нет ничего удивительного в том, что дополнительная работа разработчиков стоит дополнительных денег. Другое дело, что некоторые студии позволяют себе выпускать сырую и недоработанную игру, продавая DLC не как дополнительный контент, а как заплатки, по сути. Но это проблема этих студий, а не DLC как явления.

Тем не менее, с выпуском DLC занимаемый игрой объём памяти нередко увеличивается и вдвое. И появляется вопрос – а так ли нужны тогда физические носители? Вы всё равно не сможете потом достать такой диск и поиграть в законченную версию игры.

Конечно, когда-то давно дополнения для игр выходили и на дисках. Но это только путало некоторых игроков – ведь, такой диск с дополнением требовал ещё диска с самой игрой, но не всегда, иногда игра перевыпускалась вместе с дополнением.

Игра готова задолго до её выхода

Даты выхода крупных игр обычно известны сильно заранее. И где-то за пару месяцев до этой даты нередко можно слышать: «игра ушла в печать». Что это значит? Это значит, что игра полностью готова. В неё уже можно играть. Копии игры начали записывать на физические носители, которым предстоит пройти ещё длинный путь.

Как бы вам объяснить… Давайте сравним игры с новостями. Вот у нас есть «бумажная» пресса, а есть онлайн. Очевидно, что главное преимущество онлайна – мгновенная доставка новостей. То есть, новость может быть опубликована буквально в момент происшествия. Что с газетами? Газеты нужно сначала напечатать и (о чём многие забывают) – развести по киоскам по всей территории их распространения. А до этого газету нужно составить – ведь, нельзя напечатать только одну новость на всю газету. А в онлайн-прессе это прекрасно работает. В том числе поэтому «бумага» и отмирает – к моменту выхода газеты практически вся информация в ней будет уже не актуальна и всем известна.



После этого игру начинали штамповать в промышленных масштабах

С играми ситуация похожа. «Напечатать» диски, развести их… по всему миру! По всем (ну почти) мелким магазинам! Если вы захотите купить диск, вы ведь вряд ли поедете за ним на край Земли. Вы зайдёте в ближайшую точку продаж какого-нибудь крупного сетевого ритейлера (при этом, сама точка может быть мелкой) и будете искать его там. И скорее всего диск там будет! Но просто представьте, сколько времени стоило довезти его туда, учитывая возможные задержки и неторопливую таможню.

Короче говоря, за промежуток времени с момента «отправки игры в печать» до старта продаж вполне можно поработать и над патчами/багфиксами. Что, в общем-то, и происходит. Вы, наверняка, слышали про «патч первого дня». Пожалуй, это лучший аргумент против физических копий – ведь, по сути, купив диск вы получаете на нём не законченную игру, а некую предрелизную версию. Или точнее так – законченную, но не «отполированную». И в итоге даже с диском вынуждены качать что-то из интернета. Тем более, иногда патчи «первого дня» исправляют весьма существенные баги.

Получается – сам диск, то есть, хранящаяся на нём информация вообще теряет всякий смысл. DLC на нём нет, багфиксов нет, память на HDD консоли диск не экономит.

Даже одиночные игры ушли в онлайн

Ну а главное – сейчас везде и во всём правит онлайн. Даже если у вас игра с одиночной кампанией, и даже если мультиплеера там нет, всё равно в неё наверняка встроено какое-то сетевое взаимодействие. В Just Cause 3 можно сравнивать свой результат по различным испытаниям с друзьями, в Super Mario Odyssey – искать на уровнях шарики, спрятанные другими игроками, и т.п.

Сетевые же игры не только должны постоянно быть онлайн ради самой игры, но и регулярно докачивать различные патчи, чтобы гарантировать одинаковость версий игры у всех участников матча.

Можно, конечно, стенать по давно ушедшим временам, когда можно было купить консоль, диск и наслаждаться игрой без всякого онлайна. Но послушайте – во-первых, если в такой игре всё-таки находился баг, то вы вынуждены были с ним мириться. Люди, которые занимаются спидранами по Legend Of Zelda: Ocarina Of Time играют именно в японскую версию игры, которая вышла раньше остальных, и в которой был критичный для спидрана баг (хотя, в данном случае это скорее плюс). На консолях с багами сделать было ничего нельзя, а на ПК – искать и ставить патчи самому.

Во-вторых, такая ли уж это проблема сегодня, когда интернет почти везде уже безлимитный и быстрый? Дажее 100-гигабайтные игры качаются сегодня быстрее, чем MP3 128 Кбит/с в «диалапные» времена.

В-третьих, онлайн-дистрибуция, при грамотном использовании издателем, может давать немало бонусов игрокам. Взять те же подписки: Xbox Game Pass, EA Access (Origin Access) – это, может быть, пока ещё не завершённая идеальная модель, но вполне достойная подражания и уже выгодная. Платишь определённую сумму – и играешь бесплатно во что хочешь. В те игры, которые включены в подписку.



Xbox Game Pass

Да, есть риск, что игра из подписки уйдёт или что её вообще удалят. Но давайте будем честными. Игр сегодня уже так много (см. начало статьи), что играть прям во всё вы всё равно не будете. Подписки даже если кажутся дорогими (Xbox Game Pass – 600 рублей в месяц), на самом деле, могут спасти от гораздо больших трат. Любой геймер знает, что это такое – закупиться на распродаже и потом ни во что из купленного не играть. Деньги потрачены, а толку нет. С подпиской всё проще: нет времени играть? Не продляешь подписку. Появилось время? Продляешь и играешь. Не понравилась игра? Не проблема – удалил, скачал другие, ведь, их очень много.

Ну а действительно хитовые игры всё равно никуда не денутся. Спустя 5-10 лет их выпустят на смартфоне, или на портативной игровой консоли, или на «умном» унитазе… В общем, вы их точно не потеряете. А коробку от этой игры не сгрызёт собака и друг не «зажмёт».